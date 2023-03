Combate a fake news ganha força

A proposta do Legislativo que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecida como Lei das Fake News (PL 2.630/2020), ganha mais força esta semana com o aquecimento dos debates no Congresso Nacional. Na última semana, no seminário Desafios e ações na era digital, foi aprovada a Carta de Brasília. No debate organizado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e pela Associação Internacional de Radiodifusão (ARI), o combate às fake news voltou com mais ênfase.

Contribuições do governo

De acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Paulo Pimenta (PT), o governo está alinhando a posição antes de enviar sugestões ao projeto que tem o deputado Orlando Silva (PCdoB) como relator. O projeto de lei sugere a regulamentação da atividade das empresas que dominam o setor de comunicação no País, conhecidas como "big techs". A tipificação do crime de produzir e divulgar notícias falsas, com a devida previsão de pena, consta na maioria dessas propostas.

Revisão inevitável

"É inevitável a revisão do regime de responsabilização das plataformas digitais", afirmou o deputado Orlando Silva, relator do chamado PL das Fake News. Ele disse aguardar as contribuições do governo e do Judiciário para elaborar uma nova versão da proposta em discussão no Congresso.

Fortalecer o jornalismo

O deputado Paulo Fernando Melo da Costa (Republicanos-DF, foto), disse ao Repórter Brasília que, "na condição de jornalista, vê com simpatia um projeto que possa fortalecer o jornalismo e também as informações". Para o parlamentar, "na condição de experiente assessor parlamentar, por mais de 30 anos e, agora, deputado federal, preocupa a redação legislativa do texto, já que não se tem claro o que são fake news, uma vez que não está especificado claramente".

Risco à privacidade

Paulo Fernando questiona: "Qual o País que tem uma legislação a respeito disso? Qual o País que reduziu a desinformação por meio de legislação?". Outra preocupação do congressista, que também é advogado, é o risco à privacidade dos milhões de usuários.

Pacto mundial

Já o presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech, acrescentou que os ataques de 8 de janeiro trouxeram o Brasil para o centro desse debate. "O melhor seria um pacto mundial, autorregulado, contra a desinformação; liderado pelas Nações Unidas, com duas grandes vertentes: as plataformas têm de assumir a responsabilidade sobre conteúdo pago, e financiar o jornalismo profissional como antídoto à desinformação", disse.

Trabalho escravo

A questão do trabalho escravo foi abordada pelo deputado federal gaúcho Alexandre Lindenmeyer (PT). O tema vem sendo amplamente discutido nas últimas semanas com a descoberta de trabalhadores em situação análoga à de escravidão no Rio Grande do Sul. O parlamentar gaúcho ressalta, entretanto, que nos últimos anos foram retirados direitos e precarizadas as relações de trabalho. Alexandre Lindenmeyer lembra que no próximo dia 1º de maio, a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, completará 80 anos.