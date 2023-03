Impasse entre Senado e Câmara

Prevalece o impasse entre Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, e Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados. Qual é esse impasse? A pauta de entrada de uma medida provisória (MP) no Congresso Nacional são as comissões mistas, formadas por deputados e senadores. Essas MPs são enviadas para essas comissões, que apreciam a medida provisória e mandam para o plenário. Na pandemia houve uma mudança no rito para agilizar o processo, e as MP passaram a ser analisadas por comissões formadas apenas por deputados.

Disputa pelas medidas provisórias

Com o início da atual legislatura, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (à esquerda na foto), decidiu que voltaria o trâmite, o rito anterior e que seria retroativo ao início de janeiro, as primeiras medidas provisórias que foram editadas pelo governo do presidente Lula. Arthur Lira (à direita na foto) deu um alto lá, e disse que Rodrigo Pacheco fez isso sem dialogar com a Câmara dos deputados. Criado o impasse, que preocupa muito o governo, porque tem várias medidas provisórias que precisam ser analisadas, entre elas, a MP que restitui o voto de qualidade, a MP que reorganiza a estrutura do governo, dos ministérios, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e várias outras medidas provisórias. O governo então está atuando como intermediador, conversando com Pacheco, conversando com Lira, para tentar construir um acordo que passa pelo poder e pelos holofotes de cada avaliação e votação. Caso não cheguem a um acordo, Lula entra de "extintor de incêndio", e leva os dois para a China com ele dia 28. Certamente, numa viagem longa até Pequim, haverá tempo para conversas entre os líderes do Congresso Nacional e Lula, para buscarem um acordo.

Sem acordo

Na reunião com as lideranças do governo no Congresso, os senadores Randolfe Rodrigues (Rede), Jaques Wagner (PT) e caciques partidários como Renan Calheiros (MDB), Davi Alcolumbre (União Brasil), com Rodrigo Pacheco, o governo apresentou uma proposta de consenso, um marco temporal para que as MPs, a partir de abril, voltassem ao trâmite original, pelas comissões mistas, mas as MPs de janeiro até abril conseguissem ser analisadas só pelas comissões da Câmara dos Deputados. Não houve acordo, e a expectativa do governo não se concretizou.

Construir um revezamento

O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo Lula no Congresso Nacional, disse que eles vão continuar dialogando com Lira, com Pacheco, e com o Palácio do Planalto, uma possibilidade é construir uma PEC, uma proposta de emenda Constitucional que estabeleça uma espécie de revezamento, uma MP entrando pela comissão da Câmara, e a seguinte pela comissão do Senado, e assim sucessivamente. O fato é que essa situação preocupa muito o governo do presidente Lula, que precisa, mais do que nunca, dos votos dos senadores e dos deputados para aprovar os projetos e as Medidas Provisórias, que têm prazo de validade.

Negociação com o Parlamento

Mais uma queda de braço que tomará bastante tempo para negociação e envolve o Parlamento como um todo e o governo que precisa urgentemente solidificar sua base no Legislativo, inclusive para viabilizar e fortalecer a governabilidade.