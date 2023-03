Os presentes da Arábia Saudita

Cresce a cada dia, em Brasília, a repercussão dos presentes dados pela Arábia Saudita ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). O senador Omar Aziz (PSD), presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado, vai investigar o caso das joias sauditas dadas a Bolsonaro e apreendidas pela Receita Federal, em 2021, em São Paulo. As joias entraram de forma irregular no Brasil, trazidas por um assessor do ministro de Minas e Energia.

CPI não está descartada

O senador critica o ex-presidente pelas tentativas de liberação das joias apreendidas. Omar Aziz (foto), com experiência no comando de CPI, foi presidente da polêmica Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (Covid-19), enfatiza que Jair Bolsonaro tentou colocar as jóias, no valor de R$ 16,5 milhões, como presentes de um país para o outro. Omar Aziz não descarta a instalação de uma CPI para apurar o caso se as investigações não avançarem.

Militares desconfortáveis

O caso das joias da Arábia Saudita que tinham como destino Jair e Michele Bolsonaro, apreendidas pela Receita Federal, irrita a cúpula das Forças Armadas. Os militares envolvidos no escândalo e os prejuízos que podem representar à corporação, é o que irrita a cúpula militar. A principal preocupação é referente ao número de militares envolvidos diretamente no episódio e os prejuízos que pode criar à imagem das Forças Armadas.

Bico fechado

A ordem direta dada pelo comando, aos militares citados no escândalo, é bico fechado, que se mantenham em silêncio e evitem qualquer manifestação pública sobre o tema.

Arcabouço fiscal

As novas regras fiscais que vão substituir o teto de gastos serão apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esta semana, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). O governo espera que a proposta leve o Banco Central a reduzir a taxa de juros, que está em 13,75% ao ano.

Agronegócio faz a diferença

A força do agronegócio tem feito a diferença em alguns estados brasileiros. Tem vagas sobrando e há falta de mão de obra em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina, que fecharam 2022 com uma taxa de desocupação abaixo de 4%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (Pnad), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já Bahia, Pernambuco, Sergipe e Amapá continuam com taxas acima de 10%. Num país com 8,6 milhões de desempregados, número equivalente a toda população da Suíça, os quatro estados enfrentam uma realidade diferente com uma disputa intensa de mão de obra. Esses números impressionam e são resultados do desempenho do agronegócio, que estimula a economia de cada região.

Safra recorde de grãos

Na realidade, nos últimos anos, o agronegócio tem beneficiado toda a cadeia ligada ao setor, com destaque para a produção de máquinas. Segundo, dados oficiais, em 2023 a expectativa é a de que o Brasil colha uma safra recorde de grãos. Um crescimento de 13,3% em relação à safra de 2022, alcançando 298 milhões de toneladas.