Lula quer País em funcionamento

Edgar Lisboa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja para a China dia 28 de março, dando continuidade às reuniões com os países parceiros do Brasil, para incrementar a relação comercial e diplomática com esses países. Lula pretende recuperar o espaço perdido nas relações bilaterais e diplomáticas no governo anterior.

Aproximação com a Câmara

Entre os convidados de Lula para integrar a comitiva em viagem à China, está o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP). O convite foi feito na noite de quinta-feira em jantar na casa do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta (PT), no Lago Norte, área nobre de Brasília. Com a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT), o gaúcho de Santa Maria Paulo Pimenta serviu churrasco ao estilo dos pampas, regado a vinho e água. O jantar foi um encontro de "aproximação", entre Lula e Lira, mas o cardápio principal foi conversas sobre eleições e futebol.

Dinheiro não pode ser guardado

Após viagem à China, Lula quer percorrer o País para inaugurar obras. Em comunicado direto e sem intermediários, o presidente cobrou dos ministros que tem que colocar o País em funcionamento, com programas e obras. Lula disse que não podem reclamar da falta de recursos e dinheiro. "Dinheiro não pode ser guardado, mas transformado em melhorias para a população", enfatizou.

Haddad e Tebet

O presidente acentuou que em questões sobre verbas, os ministros podem resolver com uma conversa com Fernando Haddad (PT), da Fazenda, e com Simone Tebet (MDB), do Planejamento, que tem se mostrado hábeis na busca de soluções.

Mulher vítima de violência

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) apresentou projeto que concede tramitação prioritária automática aos processos protocolados em qualquer juízo ou tribunal, cuja parte seja mulher vítima de violência física. O parlamentar também defende "a necessidade urgente de se punir com rigor, homens que agridem mulheres". Pompeo de Mattos acredita que, dessa forma, é possível prevenir e até erradicar esse tipo de violência.

Igualdade salarial

O deputado federal gaúcho Tenente-Coronel Zucco (REP, foto) afirma que a Lei da Igualdade Salarial, proposta pelo presidente Lula, já está em vigor no Brasil desde 1952, assinada pelo ex-presidente Getúlio Vargas. O anúncio integra o pacote de Lula anunciado no Dia Internacional da Mulher, no Palácio do Planalto, e prevê crédito para mulheres do campo e incentivo às mulheres na ciência, entre outras medidas.

Fake news

O Projeto de Lei das Fake News pode ser votado ainda neste semestre na Câmara dos Deputados, anuncia o relator, Orlando Silva (PCdoB-SP). Depois de aprovado no Senado, em junho de 2020, o texto seguiu para a Câmara dos Deputados, onde mudou quase completamente, e está parado desde abril do ano passado. Um novo pedido de urgência deve ser pautado pelo presidente da casa, Arthur Lira (PP-AL).

Caso das joias e o TCU

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, foi sorteado para relatar o caso das joias sauditas avaliadas em R$ 16,5 milhões, recebidas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A escolha foi feita por sorteio.