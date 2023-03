Brasília com mulheres no comando

A semana do "Dia Internacional da Mulher", em Brasília, foi movimentada, na conquista de um espaço maior, da mulher, em todas as áreas, principalmente, na política. Tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado, apesar do avanço, nos últimos anos, a presença da mulher nos cargos de comando do Parlamento é ainda muito insipiente.

Espaço nos bastidores

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA, foto), líder da bancada feminina no Senado, defende que as mulheres têm que ocupar também os espaços nos bastidores. Ela diz que sem estar nas reuniões de salas fechadas onde as decisões são tomadas, as mulheres continuarão ficando em segundo plano. Eliziane Gama reclama que "há 12 anos não existe mulher ocupando cargo na Mesa Diretora do Senado, por descriminação da maioria dos parlamentares homens".

Orçamento mulher

Na opinião da senadora, "é um avanço muito pequeno". Ela chama atenção para o fato de que, "se a mulher não tiver maior espaço, se não estiver presente nas discussões do orçamento, do orçamento mulher, elas continuarão descriminadas".

Anonimato partidário

"No fundo eleitoral, por exemplo, a gente não pode ter mulher, como nós já tivemos e as denúncias foram intensas, inclusive, transformando essa mulher, em apenas um nome que vai estar lá montada no anonimato partidário".

Derrubando nominatas

A líder da bancada feminina no Senado, destaca que, "hoje, várias decisões no âmbito da magistratura brasileira, estão sendo tomadas com nominadas inteiras sendo derrubadas pela justiça porque utilizaram mulheres de forma errada, de forma ilegal, de forma equivocada, apenas colocando o nome da mulher como candidata e não fazendo o investimento necessário. São chapas inteiras derrubadas por causa de candidatas consideradas laranjas".

Muito espaço para ser ocupado

A bancada feminina na Câmara dos Deputados vem crescendo. Em 2002 estava com 43 deputadas; hoje, 91 mulheres têm mandato no Legislativo Federal, apenas 17% das cadeiras são ocupadas por mulheres, num país onde metade da população é feminina".

Desestimuladas pela violência

Na opinião da deputada Tabata Amaral (PSB-SP) as mulheres não alcançam espaços importantíssimos. "O que nos falta é oportunidade, e o que nos sobra é a violência."

Deputado sem noção

Um episódio que destoou das ações de valorização das mulheres, em Brasília, foi a fala do deputado Nicolas Ferreira (PL-MG), na tribuna da Câmara, e foi classificado por alguns como: "Sem noção, sobre a postura parlamentar". Ele colocou uma peruca e fez um discurso contra as mulheres, gerando repúdio de deputadas e deputados.