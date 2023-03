PT mais radical

O deputado federal gaúcho Marcel Van Hattem (Novo) fez duras críticas ao governo Lula. Disse ao Repórter Brasília que "o PT está fazendo o que se esperava dele. Veio mais radical, para destruir o País, e o Lula não goza de toda aquela popularidade que tinha quando se elegeu nas vezes passadas".

Dificuldades para pacificar o País

Van Hattem (foto) afirmou que Lula vem sendo pressionado e está com dificuldades de pacificar o País. Para o congressista, que se posiciona como forte opositor ao governo Lula, "esse governo acaba antes de terminar". Concluiu afirmando que "Lula tem que fazer o que ele disse na campanha para o povo, e não o que ele disse depois para claque".

Paim faz balanço do que Lula já fez

"O governo Lula, com pouco mais de dois meses, fez mais do que o governo anterior para a população em todas as áreas, como a retomada da Farmácia Popular, investimento na área rural, Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos. Agora mesmo enviou ao Congresso projeto de salário igual entre homens e mulheres", disse o senador Paulo Paim (PT).

Reforma tributária

"A reforma tributária estamos trabalhando para aprovar em seis meses." Segundo Paim, "o governo dialoga com todo mundo: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, procura fazer uma integração de todos os ministérios com uma linha comum de atuação. Acho que estamos indo muito bem, e nós nem conseguimos instalar todo o governo ainda". Segundo Paim, 40% dos postos de trabalho ainda são do governo anterior, e está sendo mudado. "Todo o Brasil sabe que o País está mudando."

Brasil "voltou a ser respeitado"

Para Paim, "o conceito, em nível internacional, sem sombra de dúvidas, é outro hoje. O Brasil voltou a ser respeitado em matéria de política externa. É natural que nos primeiros passos o diálogo, por mais que seja travado, ele vá buscando articular. É isso que Lula está fazendo".

Haddad conduzindo bem

Na economia, avalia Paim, "o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), está conduzindo bem, está dialogando com todos. Na questão da taxa de juros, não tem um brasileiro que não seja favorável que se discuta; porque é a taxa de juros mais alta do mundo. Tem outros caminhos a não ser aumentar somente juros; se você aumenta só juros, você auxilia a especulação financeira em papeis, em áreas que deixam o lucro diretamente ligado ao valor dos juros. Temos que pensar em investir mais no mercado produtivo, é isso que Lula está apontando".

Boa relação com o Congresso

Na relação com o Congresso, segundo Paim, Lula vai bem. "É claro que quando alguém diz uma frase como aquela do (presidente da Câmara), Arthur Lira (PP), de que Lula não tem votos hoje para aprovar grandes projetos, acho que é uma construção que está sendo feita, e alguns passos já demos na aprovação da PEC de emergência. Conseguimos votos necessários, e muita coisa está sendo feita. Não precisamos contabilizar votos de forma antecipada, dizendo que já temos maioria. Vamos construindo essa maioria com muito diálogo e entendimento."

Mais mulheres no Congresso

A primeira dama Rosângela da Silva, a Janja, crítica a baixa representação de mulheres no Congresso. Ela lembra que está abaixo da média mundial. As mulheres representam atualmente menos de 20% do Legislativo, 17,3% na Câmara dos Deputados, e 18% no Senado.