Inquérito para investigar joias

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a entrada ilegal de joias no Brasil, um presente do governo da Arábia Saudita ao então presidente Jair Bolsonaro (PL) e à ex-primeira-dama Michelle.

Imbróglio das joias de Bolsonaro

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) disse que "é uma coisa que tem que ser passada a limpo, só isso". Na opinião do parlamentar, "tem que ver até onde está certo, até onde está errado. Cada coisa abre uma guerra, nós não podemos viver a vida inteira no Brasil a briga de Lula e Bolsonaro".

"Paranoia do governo Lula"

Para o deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL), "é uma paranoia do governo Lula em querer achar culpa de Bolsonaro em qualquer coisa". Por exemplo, argumenta o parlamentar, "Bolsonaro nem viu esse presente, a primeira-dama não viu o presente. É evidente que iria para o governo. Ora se Bolsonaro vai pegar joias. Não tem o menor sentido", avalia o deputado bolsonarista. "É só ver a maneira como ele se portou no governo, não recebendo qualquer presente. Ele resistia até mesmo a aceitar uma gravata de presente. As que eu dava, ele ficava sem jeito. Eu dou gravatas de presente para os deputados."

Roubar a lua

"É mais um grande absurdo, é um destempero, um denuncismo barato", dispara Bibo Nunes. "Daqui a pouco vão acusar Bolsonaro de roubar a lua, e vão chegar à conclusão, depois, que o céu estava nublado". Na opinião do congressista, "vão tentar fazer alguma coisa, mas não vejo sentido, não tem fundamento, não tem provas, é um denuncismo barato com uma imprensa que defende, hoje, o aumento do combustível que beneficia o pobre".

Críticas à imprensa

Segundo Bibo Nunes, "estamos vivendo um momento vergonhoso da imprensa nacional. Eu, como jornalista, homem da comunicação, nunca vi algo tão degradante. Pessoas se submetendo a perder a dignidade, a honra, para acusar antes, para defender o 'descondenado', e agora, para acusar quem é uma pessoa muito séria".

Esclarecimentos jurídicos

O professor Gustavo Sampaio (foto), da Universidade Federal Fluminense, explica que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista criminal, há especulações, neste sentido. "Não vou fazer afirmações categóricas porque não houve acusações formais ainda da parte do Ministério Público, e nem tramitações de processos penais definitivamente sobre isso."

Crime de advocacia administrativa

O que se especula, acentua Sampaio, "é a prática do chamado crime de advocacia administrativa, previsto no artigo 321 do Código Penal, e que ocorre quando determinado indivíduo, na condição de servidor público, patrocina, direta ou indiretamente interesse privado na condição de ocupante do cargo público, ou exercente da função pública".