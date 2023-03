Defesa das mulheres

O plenário da Câmara vai intensificar as votações neste mês de março das propostas voltadas para a população feminina. A deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL, foto) destaca alguns temas que precisam ser abordados com urgência. Ela enfatiza a importância para que "8 de março, o nosso dia de luta das mulheres — seja marcado com mulheres defendendo o fim da violência, mulheres pelo fim do assédio, mulheres pelo fim da desigualdade salarial, mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres brasileiras — para que não haja anistia, e para que nós avancemos em direitos".

Selo de qualidade

Também na pauta o Projeto de Lei 3792/19, que cria "o selo de qualidade" para empresas privadas que não possuam entre seus administradores, condenados por agressão à mulher no ambiente doméstico e familiar. A proposta garante às empresas preferência em licitações e contratos na administração pública.

Mulher vítima a cada quatro horas

Estudo em sete estados da federação aponta que uma mulher é vítima de violência a cada quatro horas. A Rede de Observatórios da Segurança registrou 2.423 casos de violência contra a mulher na Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo, em 2022. Foram 495 feminicídios.

Violência no Distrito Federal

O Distrito Federal contabilizou oito assassinatos de mulheres por seus ex ou atuais companheiros, em aproximadamente 60 dias. Mais do que uma estatística assustadora, o crime de feminicídio destrói famílias e questiona a impunidade judiciária, o que vem deixando em pânico parte da população feminina de Brasília.

Mais altas taxas de feminicídio

O Distrito Federal está entre as 13 unidades federativas com as mais altas taxas de feminicídio. Essa estatística não considera, ainda, as oito mulheres que, somente no período inicial deste ano — entre 1º de janeiro e 2 de março —, foram assassinadas

Causas plurais

"Quando o Podemos se apresenta como um partido de centro, primando pelo diálogo, não é conversa fiada. Basta observar a coluna vertebral da sigla partidária nas instâncias representativas de poder. Há líderes de causas, e não reféns de uma só ideologia. Contrariando estigmas, a agremiação entende que bandeiras políticas não entram debaixo de um guarda-chuva isolado, é preciso dar abertura ao pensamento", avalia o presidente da sigla no Rio Grande do Sul, Everton Braz.

Preparando nomes para 2024

"Percebemos que a polarização política dá luz a uma grande necessidade: o diálogo. Se desaprendermos o sentido de debater para realizar, com respeito ao diferente e a diplomacia que exige o sistema político, estaremos negando o que a democracia ensina", afirma Everton Braz. Segundo ele, "a pluralidade também estará na escalação dos líderes que disputarão as eleições de 2024".

Líder do campo

Nome reconhecido na política gaúcha, outro líder do Podemos é Ronaldo Santini, que, nesta segunda gestão de Eduardo Leite (PSDB), lidera uma das áreas mais estratégicas do governo: a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Atento às necessidades dos produtores agrícolas de pequenas e médias propriedades, trabalha articuladamente com Fetag e Emater soluções para problemas sérios como, mais recentemente, a estiagem.