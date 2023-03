Mudanças nas regras do futebol

O órgão responsável por regulamentar as regras do futebol, a International Football Association Board (Ifab), se reuniu, no fim de semana, na Inglaterra, para discutir a possibilidade de mudanças nas cronometragens das partidas e na regra do impedimento (impedimento e cronômetro parado). A ideia é introduzir a parada do cronômetro quando a bola não estiver em jogo, e tornar o impedimento mais favorável ao atacante.

Visibilidade aos anunciantes

Para o jornalista José Cruz, estudioso das regras esportivas, "tanto essa questão do impedimento quanto da parada do cronômetro, beneficiam muito os anunciantes, os patrocinadores, porque quando para o cronômetro a tendência é deixar mais tempo o jogo no ar, o que dá mais tempo de visibilidade para os anunciantes, principalmente os que ficam em volta do campo".

Um dedo provoca impedimento

José Cruz também vê da mesma forma o impedimento. "Muitas vezes é rigoroso porque tem um pedaço do dedo na frente do jogador de defesa. Isso já é considerado impedimento." A revisão, avalia Cruz, "é para beneficiar o atacante e o gol ser validado".

Entrar na pauta da Fifa

Uma questão que não entra na pauta da Fifa, e deveria entrar, segundo José Cruz, "é quando essas faltas desumanas ocorrem; muitas vezes até com fratura e prejuízo do adversário". Ele defende que o infrator também deveria ficar fora de campo durante o mesmo período que o jogador que sofreu a falta física. No entendimento de Cruz, "muitas vezes um jogador comete uma falta violenta e o atleta atingido precisa ser atendido fora de campo até por 10 minutos".

Reduzir as agressões

A Fifa deveria fazer com que o jogador faltoso que cometeu aquela agressão também ficasse fora de campo para haver equilíbrio entre as equipes no número de jogadores. Com isso, acentua, "poderia se tentar reduzir as agressões, que muitas vezes tiram até em definitivo um jogador da profissão".

Segurança Pública

Para o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), "a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), ao acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de ter aumentado o número de armas nas mãos dos traficantes é irresponsável". Segundo o congressista, "indicadores mostram que, na verdade, houve uma queda dos índices de violência durante o último governo". O deputado carioca manifesta apoio a todos os decretos de Bolsonaro que facilitaram o acesso às armas no Brasil.

Salário-mínimo

O deputado federal gaúcho Tenente Coronel Zucco (REP), critica o pequeno reajuste do salário-mínimo, concedido pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a volta dos impostos sobre os combustíveis. O parlamentar ainda considera "irresponsável o aumento no número de ministérios na atual administração". O congressista agradeceu ao site Metrópoles, do ex-senador Luiz Estevão, por publicar matéria sobre gastos de integrantes do governo federal com viagens em aviões da FAB. De acordo com o congressista, "a situação pode configurar crime de improbidade administrativa".

Acerto econômico e social

O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, Evandro Gussi, afirmou que "o governo teve acerto econômico, social, ambiental e jurídico, retomando a diferença de tributação nos combustíveis. O que a gente estava tendo, de fato, tecnicamente, era um subsídio à gasolina. O Brasil era um dos países do mundo em que esse combustível fóssil, de uso privado, estava com tributo zero". Com a medida, explica Evandro Gussi, "o governo alinha seu discurso ambiental em relação ao combate às mudanças climáticas".