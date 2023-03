O Brasil deve colher a menor safra de arroz em 26 anos. Produtores buscam alternativas com maior resultado como milho e soja. Especialistas do setor, pesquisadores do mercado e representantes dos produtores afirmam que produzir arroz no Brasil ficou muito mais caro para o agricultor que não conseguiu repassar isso para o valor do produto.

Redução de áreas de plantio

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP, foto) disse ao Repórter Brasília que é um problema sério que ocorre não só na fronteira do Rio Grande do Sul, mas também no Vale do Rio Pardo e no vizinho Uruguai. Afirmou que a estiagem agravou a situação. Para o senador, "a perda maior foi a redução de áreas de plantio, pois o negócio do arroz não está rentável".

Produtor migra para soja e milho

Heinze afirmou que "quem pode, migra para a soja ou para o milho". Na região central, acentuou o senador, "tem produtores que plantam milho irrigado na área do arroz, e têm mais resultado. Eles conseguem maior produtividade utilizando o sistema que eles usavam e que tem água. Tem gente plantando soja e milho no lugar do arroz", assinalou.

Impacto no consumidor

O senador progressista admite que "isso, lá na frente, pode impactar no preço para o consumidor". Ele explica que a dificuldade para se importar hoje da Argentina, do Uruguai ou do Paraguai é que eles também sofrem o mesmo problema. "Tenho conversado com produtores uruguaios, meus vizinhos, na fronteira, e eles têm me dito que sofrem o mesmo problema lá."

Arroz da Ásia

Na opinião de Luiz Carlos Heinze, "se o Brasil importar arroz da Ásia, por exemplo, vai enfrentar o problema de qualidade. A qualidade é pior que a nossa, é um arroz mais quebrado. As indústrias já acostumaram a comprar o nosso arroz tipo 1".

Mais caro para o agricultor

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê que a safra de 2022/2023 será de quase 10 milhões e 200 mil toneladas. Quase 6% a menos que o resultado da temporada passada. Pesquisadores avaliam que produzir arroz no Brasil ficou muito mais caro para o agricultor que não conseguiu repassar isso para o valor do produto. Com uma área plantada 8% ou mais menor que no ano passado, portanto, uma redução de oferta que, por enquanto, não ocasionou aumento dos preços, que continuam caindo. No Rio Grande do Sul, maior estado produtor de arroz do Brasil, em fevereiro, a saca começou valendo pouco mais R$ 88,00 e acabou perto de R$ 85,00. Em um mês uma queda de apenas R$ 3,00.

Mudança de hábitos alimentares

Na avaliação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção mundial terá a primeira queda em sete anos. Por isso, a safra global é projetada em 503 milhões de toneladas. Na visão de especialistas, a produção cai porque o consumo tem caído com as mudanças de hábitos alimentares; muitas pessoas estão substituindo o arroz por alternativas como massas, por exemplo.

Redução de consumo no Brasil

O consumo interno, no Brasil, é de pouco mais de 12 milhões de toneladas em 2017, seis anos atrás. Em pouco espaço de tempo, houve uma redução significativa. Hoje, está em 10 milhões e 600 mil toneladas.