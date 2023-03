A Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural prevê que o turismo rural deve crescer acima de 50% em 2023. A tendência é revelada pela Asbraer, após levantamento que mostra que produtores rurais ou moradores de pequenas cidades brasileiras fazem os roteiros e guiam os turistas por fazendas, passeios na natureza e produções artesanais. A iniciativa, que está em alta, promete um turismo que não é apenas para ver, mas para sentir.

Turismo de experiência

Além de relaxar e curtir os atrativos, em Minas Gerais, por exemplo, o turista também coloca a mão na massa e tem a oportunidade de vivenciar mais de perto costumes e tradições. É isso que propõe o turismo de experiência, modalidade que vem crescendo pelo País e oferece um processo de imersão em culturas locais.

Cresce no Rio Grande do Sul

O deputado federal gaúcho, Daniel Trzeciak (PSDB, foto), afirma que o Rio Grande do Sul tem potencial turístico em todas as regiões do Estado. O parlamentar assinala: "na Metade Sul, temos a Costa Doce, com as praias da Lagoa dos Patos, e temos a maior praia do mundo, em Rio Grande, o Cassino. Temos, em Pelotas, o centro histórico e a tradição doceira, além do crescente desenvolvimento do turismo rural, com restaurantes, parques e cachoeiras; a região está pronta para intensificar essa atividade para maior desenvolvimento do turismo".

Geração de emprego e renda

"Enfim, se percebe cada dia mais que o turismo é uma ferramenta essencial para a geração de emprego e renda, além de permitir um olhar diferenciado da nossa terra e da nossa gente", comemora Daniel Trzeciak. "Como deputado federal, destinei recursos para a infraestrutura da praia do Cassino, para requalificar a Avenida Beira Mar. Em Pelotas, destinei recursos para várias melhorias na Praia do Laranjal. Neste ano, estou destinando mais de R$ 1 milhão para a zona rural de Pelotas, o que vai melhorar o turismo na região."

Experiência levada na bagagem

No entendimento do parlamentar, o RS inovou com o avançar no turismo e com investimento em todas as regiões. "Toda a experiência vivida pelo turista é levada na bagagem. Em vez de apenas comprar um pote de doce de leite ou um queijo, o visitante acompanha os processos artesanais que envolvem essas duas iguarias mineiras. O mesmo pode ser feito na serra gaúcha, que já leva o turista a colher uvas na vindima."

Rotas do queijo, das lavandas e cafés

No Paraná, mais de 500 famílias atuam nesse segmento, com destaque às rotas do queijo, das lavandas e dos cafés. "Os agricultores têm recebido treinamentos de instituições técnicas e de extensão, mas há um cuidado para não tirar a essência das comunidades", diz a coordenadora do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Terezinha Freire.