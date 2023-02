"As propostas de reforma tributária da Câmara e do Senado sugerem a unificação de impostos e preveem devolução de parte do imposto pago às famílias de baixa renda, cashback, uma forma eficiente de fazer política distributiva", declarou recentemente, em evento público o economista e secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a Reforma Tributária, Bernard Appy (foto).

Lei complementar

Segundo o secretário, porém, isso seria definido por meio de Lei Complementar, somente depois de aprovada a PEC da Reforma Tributária. Dois projetos tramitam no Congresso Nacional sobre o assunto (PECs 45 e 110). A ideia, com isso, é reduzir a chamada regressividade do sistema brasileiro, ou seja, o alto peso dos impostos para a população de baixa renda.

Mais pobres prejudicados

Atualmente, boa parte da carga tributária é concentrada no consumo, o que prejudica os mais pobres. A ideia do governo é manter o peso da carga sobre o consumo inalterada, o que exigiria uma alíquota alta, de 25%. Apesar de urgente, a reforma é considerada complexa do ponto de vista político. Diferentes governos tentaram, sem sucesso, fazer a reforma tributária nas últimas décadas, focados principalmente na tributação sobre o consumo.

Direito ao benefício

No entendimento do deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB), "o cashback funciona da seguinte forma: quando a pessoa vai ao supermercado, por exemplo, e faz suas compras, ela dá seu CPF, se ela faz parte das famílias que têm direito ao benefício social, a conta que ela vai pagar já tem que vir com o desconto".

Bolsa Família

Para o congressista, "não pode ter essa possibilidade de a pessoa pagar, o dinheiro entrar no governo e depois ser devolvido". Alceu Moreira não vê nenhuma necessidade para isso. "Com a tecnologia que nós temos hoje, as famílias de baixa renda, que são do Bolsa Família, pelo CPF delas, elas têm direito a esse desconto. Elas vão ao supermercado, fazem a compra de R$ 200,00 por exemplo, quando elas forem pagar no caixa, já sai descontado e ele já vai direto para esse fundo."

Aumentar a arrecadação

Na opinião de Alceu Moreira, a reforma tributária só não passa por duas razões. "Se o governo, de maneira oportunista, quiser usar a reforma tributária para aumentar a arrecadação. A reforma não serve para aumentar a arrecadação. Não podemos ter mais carga tributária, ela tem que ser neutra. Outra maneira da reforma não passar é se ela sofrer um ataque de desinformação. É um dos grandes problemas que nós vamos ter. É a desinformação."

Redistribuição de renda

Na opinião do deputado federal gaúcho Carlos Gomes (Republicanos), "no Brasil, a redistribuição de renda tem que ser estrutural, e não assistencial". Neste primeiro momento, na avaliação do parlamentar, "tem que levar às pessoas mais pobres uma renda que assista suas famílias, porém que o Estado lhes ofereça condições com cursos técnicos, para estruturar a vida dessas pessoas para que elas tenham melhores salários, e não dependam mais dessa assistência".

Melhorar a educação técnica

No entender de Carlos Gomes, é equivocado o que o governo quer fazer. "Acho que o governo tem que melhorar a educação acadêmica, profissional e técnica. Temos um monte de postos de trabalho para serem preenchidos, até com bons salários, e não tem funcionários, porque não tem qualificação técnica."