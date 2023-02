Brasil retoma seu rumo

Mesmo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não concorde, depois de viver tantos percalços antes do Carnaval, nesta semana começa efetivamente o ano em Brasília. Depois de quase 60 dias de sua posse, e uma série de intempéries, que vão de desastres ecológicos até tentativa de golpe, o presidente Lula, finalmente, começa a negociar com aliados e não aliados. Ao mesmo tempo, vem realizando reuniões com países parceiros, afastados até então, pelo governo anterior, que era "alérgico" em manter relações diplomáticas com alguns países parceiros e algumas instituições estrangeiras, sejam elas de que credo fossem.

Desafio do Congresso

O Congresso Nacional deve concentrar esforços na reforma tributária e na proposta de ajuste fiscal, que vai substituir o teto de gastos, e tem que sair até o dia 31 de agosto. Assim, os deputados e senadores devem voltar toda a atenção até o mês de junho para reforma tributária, sem esquecer os preparativos para as primeiras leis orçamentárias.

Prazo é agosto

A professora Joyce Luz, lembra: "Já temos a elaboração do Plano Plurianual, depois a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e posteriormente a Lei Orçamentária Anual". Na opinião da cientista política, "ela deve com certeza sofrer reflexo, tanto dentro dessa possível reforma tributária, se for aprovada, quanto do ajuste fiscal que tem que sair até agosto".

Base política possível

"Pensando nos desafios, temos a nova âncora fiscal prometida para ser anunciada em março, tem a reforma tributária no horizonte, tem algumas questões complicadas", afirma Joyce Luz. Ela dá como exemplo, a revisão que seria feita à emenda à Constituição, do artigo 142, de leitura tão pervertida. "Tem alguns desafios no horizonte de projetos defendidos pelo governo, queria ouvi-lo sobre a base de apoio possível ao governo Lula, por exemplo, cortejando o União Brasil (UB), que me parece oferecer um apoio esfarelado."

Apoio dos parlamentares

Para a cientista política, "hoje, considerando os partidos que ocupam pastas ministeriais no governo, como tradicionalmente a gente costuma medir a coalizão do governo, há apoio à formação dessa base no interior do legislativo". Diz a professora: "Temos por volta de 162 parlamentares que vão apoiar a agenda do governo, dentro desses estão considerados deputados do UB, que deve ser um apoio mais instável".

Movimentações com o Centrão

Devem ser retomadas nesta semana as negociações paralelas com os partidos que compõem o Centrão. "As conversas serão com os partidos formados pelo PP, Republicanos e alguns integrantes do Podemos", afirma Joyce Luz, explicando que "o governo ao longo da semana passada já indicou que pretende distribuir alguns cargos do segundo escalão para integrantes desses partidos, para que novamente o governo consiga alcançar uma base de apoio mais sólida dentro do Legislativo. Hoje 262 parlamentares garantem a aprovação de projeto de lei, de medidas provisórias, projetos de leis complementares, mas não garante ainda o quórum necessário para aprovação de propostas de emenda à Constituição. Seria algo em torno de 308 deputados".