Gripe aviária próxima do Brasil

Com o surgimento da gripe aviária na Argentina e no Uruguai, as autoridades e produtores brasileiros estão em alerta para identificar qualquer sintoma que possa trazer a grave doença para o Brasil. É uma doença que já afetou mais de 70 países e está cada vez mais próxima do Brasil, que é um grande exportador de frangos.

Chegando ao Brasil

Os produtores e a indústria de aves do Brasil estão muito preocupados com esse surto da doença que já está batendo na nossa porta, alerta o jornalista Cassiano Ribeiro, editor-chefe na revista Globo Rural e comentarista da Rádio CBN. Ele pontuou que, na última semana, a Argentina confirmou novos casos dessa doença em seu território em patos e aves selvagens. Diante do potencial de contaminação, o Brasil está super preocupado, porque ela começou nos Estados Unidos, Europa e já foi para a Ásia, para todos os continentes e, agora, está chegando ao País.

Covatti recorre à União

Os recentes casos de Influenza Aviária em aves silvestres na Argentina e no Uruguai acenderam um sinal de alerta no Rio Grande do Sul. Em Brasília, o deputado federal gaúcho Covatti Filho (PP, foto) não perdeu tempo e protocolou um ofício no Ministério da Agricultura pedindo providências dos serviços da defesa sanitária. No texto, Covatti — que é ex-secretário estadual da Agricultura — pede que a União apoie o Estado com recursos suficientes para aquisição de insumos, materiais para ações de vigilância e prevenção sanitária.

Reforçando medidas de segurança

As autoridades brasileiras estão reforçando as medidas de segurança e a biodiversidade. Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com a Bolívia, onde também tem casos reportados e já reforçou barreiras sanitárias. Ainda assim, segue o alerta muito importante, pois o Brasil é um grande fornecedor mundial, inclusive tem exportado muito frango, muito mais do que o habitual. Com isso, o Brasil amplia seus mercados, pois com os problemas que surgem, outros países não podem atender.

Casa da vaca louca

Outra doença que chama atenção e tira o sono de alguns produtores, é a chamada vaca louca. Um alerta é um caso que foi identificado no Pará e está sendo analisado. "Tudo indica que é uma situação atípica, no Brasil não tem hoje casos de doença preocupante". Geralmente quando o animal está com idade mais avançada e pode ser acometido da doença de forma natural. Os testes foram enviados para o Canadá, conforme determinam as autoridades internacionais sanitárias.

Exportação para a China

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que o caso da vaca louca identificado no Pará e a suspensão da exportação para a China podem afetar comercialmente o Brasil. Ele disse que o trabalho da pasta é "agir com rapidez e transparência, para ter uma reação o mais rápido possível". A China é o principal comprador de carne bovina do Brasil e, conforme está previsto em protocolo, suspendeu a comercialização após a confirmação do caso no Pará.