O PIB agrícola do País foi de US$ 122 bilhões para US$ 500 bilhões entre 2002 e 2022, na esteira de investimentos maciços em pesquisa e de políticas públicas para o setor. Com isso, o agronegócio no Brasil deu um salto, e, em 20 anos, ele equivale ao PIB da Argentina. A safra recorde de mais de 300 milhões de toneladas esperada para o Brasil em 2023 não dá margem à dúvida da proporção que o agronegócio tomou dentro da economia brasileira.

Agronegócio 'não é uma coisa só'

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB, foto), que faz algumas considerações sobre o crescimento do agronegócio, e esclarece que "o que nós chamamos de agronegócio, que tem gente que acha que é uma coisa só, na agricultura familiar, por exemplo, são diversas agriculturas: leite, queijo, carne e produção de grãos em grande escala. Toda essa agricultura somada à pecuária teve um saldo muito grande nos últimos anos".

Atenção maior

No entendimento do parlamentar, "o marco talvez tenha sido no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Foi criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Banco da Terra, coisa que não havia. Trabalhou-se fortemente a agroindústria transformadora, as cooperativas começaram a transformar primeiro o grão em ração, depois a ração em alimento, de lá para cá que o Brasil conseguiu avançar muito".

Indústria de máquinas

Para Heitor Schuch, "quem mais ganhou no Brasil foi a indústria de máquinas e implementos agrícolas. Ela sempre produziu, inovou, fabricou muita coisa nova, e agora, por derradeiro, está caminhando para a agricultura de precisão".

Recuperando da seca

A tendência é que o agro sustente o PIB brasileiro, com as lavouras se recuperando de uma seca, e grande quebra de safra. A seca do ano passado foi imensamente maior do que esse ano. Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso tiveram seca no ano passado também. Este ano, pelo que a gente sabe, estão com chuva, com safra boa. Quem está sofrendo é a gauchada.

Alerta para o agronegócio

"Nenhum país é uma ilha isolada. Hoje as pessoas circulam, as aves também, o vírus anda por todo e qualquer lugar. Então, é preciso reforçar esse cuidado com a vigilância sanitária", avalia Heitor Schuch. O deputado destaca: "Nosso sistema é bom, mas não podemos também dizer que ele é 100%. Tivemos a gripe aviária, que prejudicou, de certo modo, mas ao mesmo tempo abriu oportunidades, porque quando deu problema na China, nós aumentamos a nossa exportação". Como observa o parlamentar gaúcho, "às vezes, uma crise sanitária pode significar, em determinado período, uma nova oportunidade de negócios para o País".

Agronegócio em alerta

As doenças que estão colocando o agronegócio mundial em alerta, como a gripe aviária e a peste suína africana, deixam as autoridades apreensivas, atuando preventivamente com mais força. O Uruguai e a Argentina registram os primeiros casos de gripe aviária. Por conta disso, o Brasil segue em alerta máximo, apesar de nunca ter registrado um caso de gripe aviária. A doença começou a se espalhar pela Europa e Estados Unidos e, agora, chega à América Latina.