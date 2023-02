Bancada Evangélica e Lula

A Bancada Evangélica, que se organiza para enfrentar a nova legislatura no Congresso Nacional e redesenhar sua relação com o governo de Luiz Inácio Lula das Silva (PT), prevê algumas dificuldades para um convívio harmônico na votação de projetos. Do ponto de vista ideológico, será muito difícil uma aproximação da Bancada Evangélica no Congresso com o governo Lula. Pautas progressistas, que são prioridade para alas mais socialistas do PT, podem ser um empecilho para essa aproximação.

Dificuldades na parceria

Mesmo que parte dessa bancada flerte com o governo por conta de cargos ou verbas do orçamento para suas bases, ainda assim essas pautas, como as de ideologia de gênero e legalização do aborto, entre outras relacionadas a costumes, deverão afastar o governo dos evangélicos de uma caminhada lado a lado. No passado, a reeleição de Lula e a eleição e reeleição de Dilma (Rousseff, PT) tiveram apoios de importantes lideranças evangélicas, como Silas Malafaia, bispo Manoel Ferreira, Marcos Feliciano e o próprio Silas Câmara, um dos atuais presidentes da frente.

Rompimento começou com Dilma

Historicamente, o rompimento começou no segundo governo de Dilma Rousseff (2015-2016), quando a agenda progressista foi notada nas matérias enviadas ao Congresso, nas políticas públicas do governo. Naquela ocasião, o então ministro da Educação, Fernando Haddad (PT), foi chamado para explicar um suposto "kit gay" - que provocou várias fake news - e o veto do PT a Marco Feliciano frente à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.

Papel importante

Agora, deputados petistas membros da Frente Evangélica, como a senadora Eliziane Gama e a deputada federal Benedita da Silva, terão um papel importante nessa reaproximação, tendo em vista que outros parlamentares da frente já acenam para o PT, a exemplo de Toni de Paula, do Rio de Janeiro.

Valorização dos partidos

O deputado José Guimarães (PT-CE), um dos articuladores petistas no Congresso Nacional, vai atuar mais via partidos para garantir uma maioria para o governo, em vez de atuar junto às frentes temáticas. Isso deverá tornar irrelevante o papel dessas frentes, pois partidos da base, a exemplo do MDB, PSD e União Brasil, que têm deputados evangélicos, deverão impor a decisão partidária e isso é o que importa ao governo.

Defesa dos aposentados

O senador gaúcho Paulo Paim (foto), do PT, apresentou o Projeto de Lei nº 74, no Senado Federal, para combater o desvio de dinheiro da conta bancária de aposentados e pensionistas. Como a imprensa tem divulgado, pessoas de má-fé ligam para o idoso e oferecem empréstimos vantajosos, em que até a assinatura digital é permitida, sem que o correntista precise ir ao banco.

Fraudes assustadoras

Devido a essas "facilidades", crescem as fraudes contra os aposentados, conforme dados da Federação Brasileira de Bancos. "Os dados são assustadores", disse o senador Paim. Para acabar com esse abuso, o PL 74 determina que tais operações ou qualquer outra que mexa na conta bancária do correntista só podem ocorrer na presença do titular. As instituições que descumprirem o que o projeto determina pagarão multa de R$ 120 mil por delito cometido.