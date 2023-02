Michelle Bolsonaro, nova estratégia do PL

Acostumada por quatro anos às mordomias palacianas, além dos benefícios do cartão corporativo, carro com motorista, assessores diversos, sem se importar com quem pagava a conta, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro voltará a conviver com a realidade de trabalhar para ter o seu salário mensal, que poderá chegar à "mixaria" de R$ 33 mil por mês. Nada que canse. Será tudo um belo investimento. Confira.

Cofre sem fundo

Ironicamente, o contribuinte continuará pagando essa conta, pois o dinheiro sairá do cofre do PL, ao qual é filiada. O cofre é abastecido pelo fundo partidário. E o tal fundo está reservado no orçamento da União. E o orçamento, como se sabe, é constituído pelos impostos que todos pagam.

Estratégia do PL Mulher

O salário em questão será pelo trabalho que Michelle desempenhará como presidente do "PL Mulher". A parceria é uma estratégia para preservar o "recall eleitoral" do ex-presidente e seu marido, Jair Bolsonaro (PL). Porém, o salário só sairá depois que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, desbloquear as contas do PL, ou se ele autorizar o pagamento antes do desbloqueio.

Viagens e campanha

Fontes do partido informam que Michelle e Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente em 2022, viajarão pelos municípios brasileiros para manter viva a "marca" Bolsonaro e, claro, delimitando espaços visando as eleições municipais de 2024. Não está afastada a possibilidade de a própria Michelle vir a ser candidata. Brasiliense, o Palácio do Buriti deverá ser uma de suas metas. Sem esquecer que a paranaense Damares Alves (Republicanos) se elegeu senadora na última eleição com o apoio de Bolsonaro. Voto na família é o que não falta em Brasília.

Líder da oposição

Senhora elegante, sorriso bonito, fala fácil e com desenvoltura, Michelle deverá unir o eleitorado feminino; já mostrou isso na campanha passada. É uma estratégia de marketing, principalmente enquanto o marido descansa no exterior. Bolsonaro anunciou que voltará em breve para "liderar a oposição". Terá muito trabalho, pois boa parte dos parlamentares do PL já admitem independência e, outra parte, até poderá se alinhar ao presidente Lula, que vai trabalhando em conversas e mais conversas.

Blindar a Constituição

Diversas iniciativas no Congresso Nacional pedem mudanças no artigo 142 da Constituição. Diante do que aconteceu no 8 de janeiro, ficou provado que essa leitura deturpada do artigo está bastante disseminada em setores de extrema direita, proporcionando uma série de equívocos de interpretação.