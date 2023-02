A análise da embaixadora dos EUA

Elizabeth Frawley Bagley, embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, que voltou esta semana de Washington, onde esteve com o presidente Joe Biden, e também com o presidente Lula, afirmou, em coletiva, na embaixada, em Brasília, nesta quarta-feira, que a Casa Branca definirá "nas próximas semanas" com o Congresso norte-americano o valor que o País irá doar para o Fundo Amazônia. Ela fez um relato da conversa de Lula e Biden, e destacou a importância dessa proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos.

Estados Unidos 'felizes'

A embaixadora Elizabeth Frawley Bagley disse aos jornalistas que "os Estados Unidos estão muito felizes de fazer parte do fundo. O Congresso vai tomar as decisões, e eles poderão, e farão, a determinação dos valores exatos autorizados, a Casa Branca e o Congresso. "Primeiro, a Casa Branca, e depois, o Senado, trabalharão juntos para estabelecerem os valores exatos", pontuou. Apesar de a embaixadora não revelar os valores antes de passar pelo Congresso norte-americano, informações não oficiais indicam que o fundo deverá ser de US$ 50 milhões.

Fundo Amazônico reativado

O Fundo Amazônia foi reativado em janeiro deste ano, logo após o presidente Lula tomar posse. O Fundo Amazônia ficou parado entre 2019 e 2022, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Navios do Irã

Questionada sobre o Brasil deixar os navios iranianos, rechaçados por diversos países, atracar no Rio de Janeiro, a embaixadora foi direta: "Esses navios não devem atracar em nenhum lugar", dando um recado a todos.

Defesa da democracia

Sempre destacando a importância do encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, a embaixadora destacou o trabalho conjunto entre os dois países. Enfatizou que o presidente Joe Biden quer trabalhar em conjunto com o presidente Lula para a defesa da democracia.

Atos terroristas

Os atos terroristas de 8 de janeiro em Brasília, praticados por vândalos bolsonaristas radicais, e a invasão do Congresso americano em 6 de janeiro de 2021, também foram referidos pela embaixadora norte-americana.

Lula líder regional

Na opinião da embaixadora, "há muitas coisas em comum entre eles, e o presidente Biden vê o presidente Lula como um líder regional e global, e quer trabalhar com ele para defender a democracia", afirmou.

Avanço da extrema direita

Uma fonte da Embaixada questionada pelo Jornal do Comércio sobre se o avanço da extrema direita, tanto no Brasil, como nos EUA, traz perigo à democracia, disse que tanto Lula como Biden mostraram a importância de um trabalho conjunto em favor da liberdade da população, e estarão sempre prontos na defesa da democracia.

Retomada dos repasses

Os principais doadores ao Fundo Amazônia, Noruega e Alemanha, diante da postura de Lula na defesa da floresta, estão retornando a oferecer os repasses. Na mesma linha, outros, como a União Europeia, já manifestaram a intenção de contribuir com o fundo.