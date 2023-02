Frente Evangélica

Com um cenário bem diferente do que havia no governo anterior, a bancada evangélica, um dos suportes do então presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional, começa o ano de 2023 recebendo acenos e assédios que tendem a enfraquecê-la. A proposta de aproximação tem nome e endereço, a saber: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocupante do Palácio do Planalto.

O desejo de Lula

Marina Silva é a embaixadora de Lula junto à bancada religiosa, após um protagonismo que chegou a ser considerado "exagerado". Mas a bancada evangélica tende a perder espaço na atual legislatura. Político por natureza e experiente no diálogo parlamentar, Lula tem manifestado o desejo de se aproximar do público religioso, a fim de obter maioria em plenário nos projetos de interesse do governo federal. Para essa missão, conta com uma experiente religiosa, praticante de carteirinha, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva.

Mudanças no comando

Com um Congresso renovado, a bancada da Bíblia se reorganiza para tentar barrar pautas progressistas, que deverão vir do Palácio do Planalto. A reorganização começou com mudanças no comando do bloco, assim: dois deputados federais vão se revezar, a cada seis meses, na presidência da Frente Parlamentar Evangélica.

Quem começa

Os deputados federais Eli Borges (PL-TO) e Silas Câmara (Republicanos-AM) são os dois primeiros nos mandatos de revezamento. Borges assumiu o cargo na semana passada, e ficará até julho, quando passará o comando para o colega Silas Câmara.

Pautas conservadoras

Quando o presidente era Jair Bolsonaro, grande aliado das igrejas neopentecostais, defendia as pautas de costumes, como combate ao aborto e à liberação do uso de drogas. Segundo o novo presidente da frente, porém, mesmo não estando "na bancada do poder", a firmeza na defesa de pautas conservadores se manterá, ou seja, "não será amenizada", disse Eli Borges.

Embaixadora dos Estados Unidos

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília convida a imprensa para participar de coletiva com a embaixadora Elizabeth Frawley Bagley, nesta quarta-feira, para tratar sobre a reunião dos presidentes Joe Biden, e Luiz Inácio Lula da Silva, na Casa Branca, no último dia 10 de fevereiro, em Washington. Foi o primeiro encontro de Lula com o presidente Biden após ter vencido as eleições de 2022. Os dois líderes apresentaram um discurso alinhado em defesa da democracia e proteção da Amazônia.