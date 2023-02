Eleito vice-presidente da Câmara dos Deputados com o apoio da bancada do PT, o deputado Marcos Pereira (Republicanos), de São Paulo, anuncia que terá "posição independente", em relação ao governo federal. "Isso já foi manifestado por mim, desde o dia da eleição. Já havia dito que o nosso partido (Republicanos) seria independente, não seria parte do governo", reforçou. Ele prevê que um dos principais temas para votar hoje, no Congresso, é a reforma tributária.

Propostas em debate

Atualmente, existem três propostas de reforma tributária em tramitação no Parlamento. Uma delas, encampada pelo governo e, considerada, "mais avançada", é a PEC 45 (Projeto de Emenda à Constituição). "Ela está baseada no que preconiza Bernard Appy, o secretário especial da Reforma Tributária", disse o deputado Marcos Pereira. Na verdade, essa PEC de 2019 é de autoria do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), com o auxílio do economista Appy, segundo informou Marcos Pereira. Essa PEC teve a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Texto pronto e maduro

Marcos Pereira lembrou que o texto da PEC 45 "já estava pronto, maduro para avançar quando o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia deixou a presidência da Casa. Arthur Lira (PP-AL) assumiu a presidência, não colocou em pauta" - ainda no governo anterior. "Precisamos, agora, voltar a conversar com o relator, com o coordenador do grupo de trabalho, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), e trabalhar em cima de algo que se aproxima daquele texto".

União de propostas

Uma das discussões no Parlamento é sobre a possibilidade de união das duas propostas: a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, no Senado. "Existe um grupo de diálogo que avançou nesta negociação".

Grande ganho

Para o deputado, essa reforma traz modificações de impostos sobre o consumo: ICMS, IPI, PIS e Cofins. Segundo ele, simplifica o modelo tributário brasileiro. "O nosso sistema tributário é um dos mais complexos e ineficaz, do mundo", acentuou Marcos Pereira, acrescentando que, "não há, a priori, uma previsão de redução de carga tributária, mas, só com a simplificação, já será um grande ganho para os que recolhem tributos neste país".

Quem vai perder

O grande problema, na avaliação do parlamentar, é que, a discussão da reforma tributária, que acontece há mais de 30 anos, é quem vai perder. Desde que foi promulgada a Constituição do Brasil, em 1988, é o ponto que não deixa a proposta avançar. "É a União, é o Estado, são os municípios, são os contribuintes. Infelizmente essa é a realidade".

Aprovação até junho

Marcos Pereira disse que a disposição do presidente Arthur Lira, é que a reforma possa ser aprovada na Câmara ainda neste semestre. "Vou ser realista: eu acho muito pouco provável. Tem um carnaval pela frente, não vejo o projeto aprovado nas duas casas neste semestre. Acredito que a promulgação será no início do segundo semestre", previu o congressista.