O governo federal, há quase um mês e meio no poder, já decidiu que as obras de duplicação da BR-116, ligando Porto Alegre a Pelotas, estão no rol de suas prioridades. E, faltando apenas 30% do percurso para ser concluído, o deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP), antecipa: "O mais importante é que, agora, a obra não vai parar". Presidente da Frente Parlamentar da BR-116, o parlamentar afirma que essa duplicação "é uma prioridade estrutural, pois permite, também, o acesso de caminhões de carga ao Porto de Rio Grande para o escoamento da nossa safra. Além das exportações, aquele porto recebe o desembarque de matérias primas para promover o processamento, a industrialização, etc".

Agenda permanente

Presidente da Frente Parlamentar da Duplicação da BR-116, Afonso Hamm (foto) tem esse compromisso na sua agenda há mais de 10 anos. Mas, agora, faz parte da pauta de suas prioridades. E será o seu principal tema da semana que se inicia. "Trata-se de uma obra que já consumiu mais de R$ 450 milhões, com 11 viadutos, 11 acessos, uma obra de logística com a melhor estrutura, fundamental também para o contorno da cidade de Pelotas", afirmou. "Ao iniciar o governo Bolsonaro - em 2019, não tínhamos nenhum quilômetro liberado. Foi quando começamos um trabalho persistente, e hoje temos 155 quilômetros concluídos", comemora o congressista.

Briga muito forte

Outro assunto que passa a ocupar a rotina parlamentar do deputado gaúcho envolve "uma briga muito forte, que é tentar reduzir os valores dos pedágios", informa Afonso Hamm. O polêmico tema não envolve só o trecho entre Porto Alegre e Pelotas, mas a BR-392, também um corredor exportador, que começa em Rio Grande e atravessa o Estado, ao norte, ligando os municípios de Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo, terminando em Porto Xavier, na fronteira com a Argentina.

Pedágio mais caro do Brasil

O deputado progressista denuncia: "atualmente, temos os pedágios mais caros do Brasil. Isso foi dito pelo ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), com quem me reuni", disse o parlamentar. E continuou: "É um dos mais caros do Brasil, o segundo ou terceiro, mas proporcionalmente, o valor cobrado por um carro de passeio é de R$ 15,20. Para que se tenha uma ideia, um caminhão de sete eixos, carregado, que sai de Porto Alegre para Rio Grande, e volte carregado, gasta próximo de R$ 2 mil só em pedágio. É um absurdo. E o valor dos pedágios é o grande limitador do desenvolvimento regional e de capacidade competitiva do próprio Rio Grande do Sul, envolvendo o seu porto de embarque e de desembarque".

Quebrar contratos

E por que o pedágio é tão caro? O próprio deputado Hamm explica: "Isso acontece porque tem um contrato de 26 anos, e que, em nome de não quebrar as suas cláusulas, tem sido feito renovações". O deputado conta que os aumentos começaram pelo governo Antonio Britto (MDB, 1995-1998); a estrada era estadual, passou para o governo federal em 1988, e esse contrato vem acumulando gordura, tirando muito recurso do transportador, do caminhoneiro, do caminhoneiro autônomo, do trabalhador, do turista, enfim.