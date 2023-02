Negócio bilionário desperdiçado

Paixão nacional, o futebol brasileiro está pelas tabelas, com o devido respeito aos apaixonados pelo também emocionante basquete. A mais recente decepção tem a valorizada marca do Clube de Regatas do Flamengo, único clube não europeu na lista das 50 maiores agremiações do futebol mundial. Em 49º lugar, a marca "Flamengo" está cotada em 96 milhões de euros, ou R$ 614 milhões, valor de 2022, segundo a consultoria britânica Brand Finance. O Real Madrid lidera esse ranking, vale 1,5 bilhão de euros (R$ 10,22 bilhões).

Inesperado prejuízo

Ao perder para o Al-Hilal, na terça-feira, e ficar de fora da final do Mundial de Clubes, o Flamengo deixou escapar a chance de ganhar mais US$ 2 milhões, só para entrar em campo. A competição, com o aval da poderosa Fifa, oferece US$ 5 milhões (R$ 25 milhões) ao campeão, além da valorização da marca - e dos craques, por extensão - no mercado internacional. Se ficar em terceiro lugar, o Flamengo ainda ganhará US$ 2,5 milhões; e US$ 2 milhões, se terminar em quarto...

Grande "negócio"

Esses valores dão a dimensão da força do futebol mundo afora. Mas há outros dados que precisam ser considerados no "negócio esporte". Por exemplo, a indústria esportiva movimenta em torno de R$ 70 bilhões/ano no Brasil. Já o mercado de patrocínios chegou a 700 milhões, em 2017. Só o futebol responde por 68% desse faturamento, vôlei com 16%, basquete 9%, e o futsal com 7%.

A "marca" Suárez

Regionalizando essa análise, temos a recente contratação de Luis Suárez, uruguaio que mudou a rotina na Arena do Grêmio. Em cinco jogos, esse craque já marcou sete gols. Isso com 36 anos. Esse desempenho impactou o Grêmio também na sua torcida, que viu aumentar o número de integrantes em 15 mil novos associados. Por extensão, os produtos com a marca "Grêmio" crescem em venda; e se os títulos vierem, a cotação do clube crescerá, aqui e no exterior.

Paixão e prejuízo

Esses números e valores servem para mostrar o potencial do esporte em geral e do futebol em particular. "O esporte provoca emoções, e emoções vendem", dizem os especialistas em marketing. No entanto, ao vermos o baile que o Flamengo sofreu no Mundial de Clubes, não podemos ignorar que, mesmo depois dos 7x1, não aprendemos a lição. Continuamos muito atrasados em termos de jogo e estratégias. O futebol lá fora é jogado com uma velocidade que ainda não aprendemos. E enquanto patinamos na gestão dos clubes, que repetem mesmices dentro e fora do campo, empobrecemos no jogo e, em consequência, no caixa de nossos clubes, cada vez mais ricos em paixão, mas mais pobres na técnica do jogo e em suas finanças.

Sete anos de atraso

O assunto reporta à tramitação do PL 68/2017, no Senado, que institui a Lei Geral do Esporte, atualizando a Lei Pelé. Após ter sido elaborada por advogados especialistas em vários segmentos do esporte, a proposta foi deformada na Câmara, voltando ao Senado. O texto original, relatado pela senadora Leila Barros, está totalmente prejudicado.