Sempre tivemos o devido respeito à liberdade de expressão, principalmente a exercida pelas autoridades públicas, para que sirvam de exemplo. Mas, no jornalismo, sobretudo, precisamos estar atentos às declarações dessas mesmas autoridades para também criticar, sempre que necessário. Na segunda-feira, na posse de Aloizio Mercadante (PT) na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu duas escorregadas que não são oportunas e podem fazer muito mal aos planos de reconstrução do País que o dirigente supremo prometeu em campanha. Vamos a elas.

Pobres x ricos

Referindo-se ao vandalismo praticado em 8 de janeiro último, Lula disse - ou desabafou - que o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal "foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e fazer as coisas mudarem nesse país". Ora, as investigações daquelas atrocidades, condenáveis sob todos os aspectos, logo na primeira semana do ano, ainda estão em curso e mostram, preliminarmente, que poderosos financiaram, de fato, o triste movimento destruidor. Porém, tal acusação compete à Justiça, que ainda trabalha no assunto. Ao fazer tal afirmação, Lula contribui para manter dividido o Brasil que prometeu unir. O discurso no estilo "nós x eles" é um desastre para quem chegou com crédito para dar rumos e tentar a paz no nosso país.

Cuidado com as palavras

Também não foi feliz o presidente ao dizer que "um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e fazer as coisas mudarem...". Isso também é um tipo de incitação camuflada que, há pouco tempo, Jair Bolsonaro (PL) fazia, de forma atentatória, até conseguir o seu intento de agressão às instituições e aos Poderes da República. Quando fala de improviso, o entusiasmo presidencial se expõe e sugere que o prejuízo possa estar vindo a galope. Tomara que não!

Cultura de juros altos

Presidente Lula "disparou" novamente contra o BC e a política monetária, conduzida pelo economista Roberto Campos Neto (foto), que tem mandato. Finalmente, no discurso que fez na concorrida posse de Mercadante na presidência do BNDES, Lula criticou a decisão do Banco Central, que manteve os juros em 13,75%, sob a justificativa da falta de um arcabouço fiscal do atual governo. Lula faz a crítica, mas esquece da cultura dos gastos excessivos e abusivos, que se repete no entra e sai de cada governo. A gastança descontrolada da verba oficial é, há décadas, uma afronta às dificuldades em geral e às necessidades básicas da população, em particular dos pobres, para quem Lula prometeu dar prioridade em seu terceiro mandato.

Congresso na espera

A cada novo discurso, o presidente Lula vai demonstrando que elegeu o mercado para uma briga pacífica, quem sabe, mas que pode se tornar brutal, se levada ao extremo.