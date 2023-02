Lula se articula com líderes

Passadas as emoções políticas e parlamentares que reelegeram os presidentes da Câmara e do Senado Federal, as expectativas do Palácio do Planalto, junto ao Legislativo, voltam-se para dois temas principais: avaliar o tamanho efetivo das bancadas do governo nas duas casas, o que se saberá quando de votações de projetos significativos, e as indicações para os presidentes das comissões temáticas, tanto na Câmara quanto no Senado (foto). O tamanho das bancadas governamentais é importante, porque os votos por ocasião das eleições dos presidentes da Câmara e do Senado não são parâmetros suficientes para o ano legislativo que se inicia.

Café com líderes

Para esta quarta-feira, está programado um café da manhã, oferecido pelo presidente Lula, aos líderes dos partidos que votam com o governo na Câmara e no Senado. Na ocasião, serão debatidas as estratégias para a votação de importantes temas nesse início de ano legislativo, como medidas provisórias que estão prestes a caducar.

Depois do Carnaval

Essas reuniões de agora são importantes para que os acertos entre governo e parlamentares fiquem devidamente amarrados ainda antes do Carnaval. Como se sabe, a semana de 20 a 26 será "morta" para o Legislativo, devido à folia carnavalesca. E como os dias 27 e 28 caem numa segunda e terça-feiras, isso quer dizer que os trabalhos na Câmara e no Senado começarão, efetivamente, em 1º de março.

Comissões temáticas

Um outro tema que preocupa o governo federal e estará na pauta do café de Lula com os parlamentares, é sobre as indicações partidárias para as comissões temáticas - Constituição e Justiça, a mais disputada; Agricultura, Economia e Finanças, Meio Ambiente, e etc. Ocupar a presidência desses espaços é importante, pois é nas comissões que são admitidos os projetos de leis e estipuladas pautas de votações de temas importantes.

Extrema direita

A extrema direita cresce no Congresso Nacional e procura um novo líder. A eleição da presidência do Senado apontou uma articulação rápida para mostrar a força bolsonarista. O senador Rogério Marinho (PL-RN), apoiado por Jair Bolsonaro (PL), alcançou 32 votos contra 49 de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que venceu a eleição. Alinhados a pautas de extrema-direita, os senadores procuram um novo líder, já que está cada vez mais difícil para Bolsonaro reassumir sua posição de uma liderança forte, sem o famoso cercadinho e a força plena das mídias sociais.

Busca de novo líder

Entre os senadores de extrema-direita que se credenciam para suprir esse lapso de liderança estão Rogério Marinho (PL-RN), o gaúcho Hamilton Mourão (REP), Sergio Moro (União Brasil-PR), Damares Alves (REP-DF), Ciro Nogueira (PP-AL) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ).