O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem alertando para os danos da judicialização da política. O presidente apelou para que os partidos parem com essa prática. Mais uma vez lembra que é preciso respeitar o jogo democrático. Na verdade, a prática de judicialização, bastante incentivada pelos próprios parlamentares e partidos, faz com que o Poder Judiciário acabe decidindo questões que poderiam ser definidas dentro do Parlamento. A expectativa é que, agora, definidos os nomes das mesas diretoras da Câmara e do Senado, e também escolhidos os líderes, o Parlamento comece a tratar de seus próprios assuntos, sem ter que levar ao Poder Judiciário a maioria das questões que poderiam ser resolvidas dentro do próprio Congresso Nacional. Política não pode ser decidida no Judiciário. Só assim a democracia será cada vez mais fortalecida. "É preciso parar com esse método de fazer política", disse Lula. "Isso faz o Poder Judiciário adentrar o Poder Legislativo e ficar legislando no lugar do Congresso Nacional. É preciso que os partidos e os parlamentares antigos e novos não se esqueçam disso", disse Lula.

Tencionando o debate

Na opinião do deputado federal gaúcho Afonso Motta (PDT), o Congresso Nacional entra na primeira semana de trabalhos da nova legislatura verificando que "a governabilidade continua precária por uma razão que ninguém pode negar. O País está dividido". Na avaliação do parlamentar, "Lula ganhou a eleição, mas o País está dividido, então essa pauta do dia 8 de janeiro; as pautas do Exército e da defesa dos yanomamis só tencionam mais ainda o debate".

Investir nas reformas

Para Afonso Motta, "não quer dizer que o governo não tenha que fazer tudo o que ele está fazendo, inclusive, de proteção, porque se não se proteger, tem crise, e pode ter até ruptura. Não quer dizer que o governo não tenha que fazer, mas o governo tem que investir em realizar as reformas". Segundo Motta, "se o governo não entrar numa pauta que seja uma pauta virtuosa para a sociedade, mesmo que não consiga convencer os parlamentares para que o projeto saia como ele quer, o governo não tem saída, vai ser muito difícil ter governabilidade. A governabilidade em cima de cargos, em cima de emenda parlamentar, é precária".

Conquistar os não fanáticos

O congressista aponta que "qualquer matéria que tenha um pouco mais de transcendência, em qualquer matéria mais importante, a lógica, é esses parlamentares, e esse é o Centrão que a gente sabe como atua, não votarem com o governo". Motta acha que "a ordem do dia é: Lula tentar conquistar aqueles que não votaram nele; é óbvio, ele é o presidente de todos. Claro que dos fanáticos ele não vai conseguir, mas se ele tiver uma postura, se ele conseguir implementar política pública, se ele se dispuser a fazer um debate com as reformas e para as mudanças, ele vai conquistar a simpatia e até o apoio para governabilidade, de setores que não votaram nele". O congressista acrescenta: "Ele não consegue fugir desse tensionamento desse dia a dia, que é um dia a dia muito inspirado pelo fanatismo e pelos bolsonaristas", conclui.