Novo ciclo político

A eleição das Mesas da Câmara e do Senado, nesta quarta-feira, 1 de fevereiro, encerra um ciclo político e abre outro. Um importantíssimo ciclo, é bom enfatizar, pois há muitos anos não se vivia momentos de antagonismos partidários tão agitados por aqui. Os principais cargos em disputa são os de presidente das casas legislativas. Atuais comandantes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco (foto), disputam como favoritos.

Instituições ameaçadas

O ciclo que se encerra é o da arruaça explícita. Com as duas casas do Congresso Nacional elegendo e empossando os seus respectivos dirigentes, reforça-se o fortalecimento e valorização da democracia. Não é demais voltar aos desprezíveis atos de 8 de janeiro, para lembrar que nossas instituições políticas e de Estado estiveram seriamente ameaçadas.

Relações entre Congresso e Executivo

Abre-se, consequentemente, uma nova etapa política institucional, coincidentemente com a gestão do novo governo recentemente empossado, e criam-se expectativas para os rumos das relações entre o Congresso e o Poder Executivo. Que forças no Parlamento teremos a medir espaços com os órgãos de governo? Como a oposição de agora, basicamente bolsonarista, reagirá à tenttativa do governo de dar rumos ao Brasil, tão ansiosamente esperado por tantas potências?

Relações exteriores

O que se viu neste primeiro mês foi um esforço do governo de colocar o Brasil nos trilhos também na política das relações exteriores. Depois de se reaproximar dos países do Mercosul, demonstrando o desejo de fortalecer o bloco da linha de baixo do Equador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), volta-se para potências parceiras, entre elas a Alemanha, aqui recebendo o chanceler alemão Olaf Scholz. Para início de conversa, o visitante desembarcou liberando um "pix" de 31 milhões de euros, coisa de R$ 180 milhões. A grana se destina a projetos de preservação da Amazônia. Em 10 de fevereiro, será a vez de Lula visitar os Estados Unidos e, em março, a China, seu mais importante parceiro comercial. Nessas visitas, as questões do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável estarão nas pautas, com certeza. Temas desprezados nos últimos anos estão, agora, na ordem do dia, sobretudo para o Brasil.