Hélio Doyle presidirá a EBC

Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou em seu perfil no Twitter que o jornalista Hélio Doyle é o novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). E destacou: "Com o apoio do presidente @LulaOficial". Doyle integrou a equipe de transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ex-diretor da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em Brasília, Hélio Doyle é professor aposentado da UnB. Como jornalista, teve longa atuação em jornais, revistas, agências de notícias, onde se capacitou para coordenar campanhas políticas no Distrito Federal, e chefiou a Casa Civil do ex-governador Rodrigo Rollemberg. Pimenta também confirmou o nome de quatro diretores da Empresa: a roteirista Antonia Pellegrino, as jornalistas Flávia Filipini e Nicole Briones e, o historiador Jean Lima.

Diálogos em um Fusca

O histórico Fusquinha, que marcou época na indústria automobilística, foi reduto de um encontro entre dois veteranos - e não menos históricos - da política mundial. "Dois amigos, dois lutadores da nossa América Latina", resumiu Pepe Mujica (foto), ex-presidente do Uruguai, em rápida recepção a Lula, em sua residência rural nos arredores de Montevidéu, nesta quarta-feira. Arte do fotógrafo oficial do Palácio do Planalto, Stuckinha.

Críticas à política econômica

A quatro dias de completar o seu primeiro mês de governo, a política econômica do presidente recebe críticas de um especialista do setor, o ex-deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB), atual secretário de Agricultura do governo gaúcho.

Âncora cambial

"Eu fiquei um quanto tanto assustado com a possível não existência de uma âncora cambial, em função de não valorizar a conquista, que eu imagino, do teto de gastos, por conta da responsabilidade fiscal", disse Giovani Feltes à coluna Repórter Brasília, com a autoridade de quem já comandou a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. Para Feltes, "furar o teto numa situação emergencial, como no episódio da Covid, é uma circunstância que se justifica. Agora, furar o teto de forma permanente ou achar que ele não cumpria e não impõe aos gestores uma certa responsabilidade, gastar mais do que arrecada, me deixa um bocado assustado", declarou.