Novo comando do Congresso

Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai abrindo espaço para montar seu time de governo, o Congresso Nacional se prepara para o início da 57ª Legislatura, no dia 1 de fevereiro, com partidos, bancadas, e parlamentares, de olho nas mesas da Câmara e do Senado, cuja eleição acontecerá na próxima quarta-feira.

Caminho pavimentado

Na Câmara, o caminho está pavimentado para que Arthur Lira (PP-AL) seja reconduzido ao cargo, com apoio do Centrão e também do PT. Portanto, será difícil alguma mudança no cenário eleitoral. Ironicamente, quem sabe de olho nas urnas, o presidente da Câmara, esta semana, aumentou o auxílio moradia para os deputados, passando para R$ 8 mil, um valor nada desprezível, principalmente em época de campanha eleitoral.

Obstáculo que já foi maior

Já no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG, foto), que também busca a reeleição, terá um obstáculo, que já foi maior, para enfrentar. Trata-se do senador Rogério Marinho (PL-RN), candidato oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Com um tsunami de problemas enfrentados pelos bolsonaristas na área judicial, após a invasão do dia 8, com quebra-quebra no Congresso, Supremo e Palácio do Planalto, além de mudanças no comando do Exército, a disputa pelo comando do Senado ficou mais difícil, pois alguns senadores ensaiam mudar de posição no apoio ao comando do Legislativo.

Caminhos tortuosos

Alguns deputados e senadores, principalmente os de primeira legislatura, já começam a chegar a Brasília para conhecer os caminhos tortuosos da Esplanada e do Poder, para tentar ajudar "na campanha" em favor do seu candidato na Câmara ou no Senado.

Teste de prestígio

Parlamentares avaliam que a eleição para as presidências da Câmara e Senado, será um teste para avaliar como anda o prestígio do ex-presidente Bolsonaro após os eventos que passaram até por tentativa de golpe nos menos de 30 dias de governo do presidente Lula. Um bom teste.

Fertilizantes de Belarus

O embaixador de Belarus no Brasil, Sergey Lukashevich, reconhece o Brasil como "um grande produtor de matéria prima dos produtos do agronegócio". Destacou a importância dos alimentos brasileiros para todo o mundo. Por outro lado, Belarus - que faz fronteira com a Rússia, Ucrânia e Polônia - é uma das potências na produção de fertilizantes, produto que interessa à economia brasileira, em especial ao agronegócio dos estados do Sul. "Por isso, essa linha de nossa amizade é bem profunda e necessária", disse o embaixador ao Repórter Brasília.

Porta de entrada

Expandir o mercado do Sul "é maravilhoso", disse Sergey Lukashevich. Ele destacou que o intercâmbio comercial de Belarus e outros países, como o Cazaquistão, por exemplo, pode ser a porta de entrada para os produtos brasileiros no mercado asiático e região. O início de um novo governo no Brasil é motivo para o embaixador estreitar as relações entre os dois países. "Belarus trabalha com todos que compram os nossos fertilizantes", afirmou Sergey Lukashevich.

Temos que fazer

Lukashevich destacou que tais relações já estão na fase do "temos que fazer". Isso quer dizer que, "com o novo governo, o novo ministro da Agricultura e os novos governadores, vamos estabelecer contatos com as organizações que gostam de fazer alguma coisa em favor do agronegócio".