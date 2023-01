A deputada federal gaúcha Maria do Rosário (PT) indicada pelo Partido dos Trabalhadores para integrar a mesa diretora da Câmara dos Deputados, disse ao Repórter Brasília que, "agora a fase é de preparar a escolha da mesa da Câmara e do Senado, e criar dentro dessas duas instituições uma maioria de pessoas que defendam a democracia e busquem pacificar o País".

Pacto nacional

Em fevereiro, assumem os deputados da nova legislatura. Na opinião de Rosário, "dentro disso, é importante organizar um Pacto Nacional para que, no próximo período, se possa responsabilizar cada um dos envolvidos nos atos terroristas que ocorreram em Brasília, no dia 8 de janeiro, mas ao mesmo tempo ir pacificando para que o país volte à normalidade, para que possa ser cumprido o que já anunciou e vem fazendo o presidente Lula".

Emprego e renda

Entre as prioridades elencadas pela deputada Maria do Rosário, estão a geração de emprego e renda para a população, as oportunidades de educação, de saúde, as questões do INSS, que ainda apresenta muitos problemas. A congressista destaca que "ficar nessa tensão, atrapalha o crescimento, e o desenvolvimento do país".

Mesa Diretora da Câmara

Tudo indica que a nova Mesa Diretora da Câmara dos Deputados continuará com o comando do deputado Arthur Lira (PP/AL). A congressista gaúcha, indicada por unanimidade pelo PT, ainda não sabe qual a função que assumirá na mesa do Parlamento. "Estamos conversando sobre quais são as funções que vão caber a cada partido".

Frentes parlamentares

Questionada sobre suas prioridades, a congressista disse que pretende "valorizar muito as frentes parlamentares". Ela salienta que "sobretudo, estou me colocando na mesa para defender a democracia, dialogando com a sociedade".

Todo mundo na classe média

A deputada Maria do Rosário acentuou que o presidente Lula está dedicado a criar uma base de apoio parlamentar para ele conseguir aprovar as suas propostas e um orçamento para atender os mais pobres desse país. "Nós temos que elevar a qualidade de vida para os que estão em situação de pobreza. O que pretendemos é que o Brasil seja um país com menos diferenças sociais, e todo mundo na classe média".

Órfãos da covid e feminicídio

Reeleita para um novo mandato, a deputada Maria do Rosário afirmou que já estão tramitando e que ela gostaria de votar rápido dois projetos, que são o do apoio aos órfãos da Covid e o do feminicídio. "São milhares de crianças que ficam sem sustento".