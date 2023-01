Missionários ou revolucionários?

Não é novidade a existência de uma inequívoca relação afetiva entre Jair Bolsonaro (PL) e fiéis de segmentos religiosos, que incluem católicos, espíritas, evangélicos históricos e neopentecostais.

Discurso conservador

A gênese dessa relação parece estar associada ao discurso de viés conservador e anticomunista defendido por Bolsonaro, desde que seu nome surgiu como provável candidato à presidência da República. Mesmo porque, antes disso, o então deputado federal não escondia de ninguém sua face antidemocrática, além da sua defesa ferrenha ao controle da natalidade (assim como a prática do aborto).

Deus Pátria e Família

A adoção da nova fisionomia política, que incluía o trinômio "Deus, Pátria e Família", tinha o objetivo de atrair os votos de milhões de fiéis distribuídos por várias denominações religiosas espalhadas pelo País.

Supostas palavras proféticas

Não por outro motivo, era comum ver Bolsonaro ora recebendo a hóstia em uma missa católica, ora participando de ritos maçônicos e, alternadamente, subindo em púlpitos de comunidades religiosas para receber orações e supostas palavras proféticas. Vale recordar que Bolsonaro chegou a ser rebatizado no Rio Jordão, em Israel, por um conhecido pastor protestante vinculado ao mesmo partido político do futuro candidato.

Lideranças religiosas

A estratégia deu certo. Bolsonaro foi eleito presidente com o apoio explícito de destacadas lideranças religiosas que passaram a tratá-lo como um "escolhido" por Deus para "impedir a implantação do comunismo no Brasil".

Pregações inflamadas

Essa imagem - de homem portador de uma missão divina - perdurou ao longo de todo o mandato de Bolsonaro e, com maior insistência, durante o recente período eleitoral. Nos cultos de diversas igrejas era comum ouvir pregações inflamadas, reforçadas por gritos e hinos enaltecendo a figura do candidato à reeleição.

Acampamentos da resistência

Inconformados com os resultados, grande parte dos apoiadores passou a frequentar os chamados acampamentos da resistência, instalados em frente aos quartéis do Exército. Ao longo de dois meses, os acampados realizaram vigílias de orações e entoaram canções de cunho religioso com supostas declarações proféticas dando conta de que ocorreria uma milagrosa intervenção divina para reverter o resultado das urnas.

Pegas de 'surpresa'

Pegas de "surpresa", as forças de segurança só conseguiram dispersar a multidão nesta semana, depois de horas de balbúrdia na Praça dos Três Poderes, deixando um rastro de destruição com vidraças estilhaçadas, móveis quebrados e objetos de arte danificados ou subtraídos dos edifícios-sede dos poderes da República. Mas qual não foi a surpresa quando, num vídeo divulgado nas redes sociais, o pastor Mauro Sérgio Aiello, da Igreja Presbiteriana do Brasil conclama membros de sua congregação a "pegar em armas" para defenderem o País de uma "iminente invasão comunista".