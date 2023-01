Ana Moser, medalhista olímpica de vôlei e hoje ministra dos Esportes, lançou bom debate na rede ao se colocar contrária à classificação de "esportes" para os jogos eletrônicos. "Não tenho a intenção de investir nisso", afirmou.

Verbas públicas

Um dos interesses da Confederação Brasileira de e-Sports nessa "jogada" é ter acesso ao dinheiro público, entre eles, da Lei de Incentivo ao Esporte. Mais tarde, poderá pleitear também benefícios para os campeões via Lei de Incentivo ao Esporte. Dinheiro público, como se vê.

Negócios e carências

Está certo isso, diante das carências e problemas que temos, principalmente na base, na iniciação dos esportes verdadeiramente olímpicos? Os adeptos dos jogos eletrônicos - os e-Sports - pertencem a uma classe privilegiada, que tem acesso às competições, com elevado custo dos equipamentos e dos próprios jogos. É um segmento com grande potencial de negócios.

Financiamentos e consórcio

De olho nesse filão, o Banco do Brasil criou um consórcio para que os clientes mais jovens possam comprar computadores, diante dos registros de crescimento dessa categoria de competidores. Um site do banco mostra o passo a passo para adquirir "equipamentos gamers". Na mesma linha, o Santander entrou na disputa desse mercado. Portanto, os jogos eletrônicos devem ser tratados como "entretenimento". Esporte, nunca!

Protesto de todos

Os atos de selvageria que atingiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, no início desta semana, com vândalos destruindo patrimônio público, incluindo obras de arte com parte da história do Brasil, e ameaçando as pessoas, continua sendo o principal assunto debatido e condenado em todo o País, com manifestações e alertas dos mais diversos, em favor de buscar uma solução pacífica para a situação.

Perdem a legitimidade

O deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB, foto) disse que "antes de avaliar a situação do País hoje, tem que voltar um pouquinho e, de fato, dizer que manifestações, desde que ordenadas, são legítimas. Elas perdem a legitimidade a partir do momento em que elas depredam patrimônio privado ou público; isso serve para o que aconteceu em Brasília, isso serve para invasões do MST, isso serve para todo tipo de manifestações".

Retrocesso daqui para frente

O parlamentar repudia veementemente o tipo de manifestações como a realizada em Brasília. "Entendo que a legitimidade de manifestações pacíficas nos traz avanços e não retrocessos, como nós tivemos. Infelizmente, essas manifestações vão implicar retrocesso daqui para frente", alertou.

Não perder o senso de liberdade

Para o congressista, "em liberdade de imprensa, em liberdade de expressão, em movimentos democráticos, em dar menos liberdade para movimentos democráticos, eu entendo que nós temos que separar isso, não podemos perder a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa, a liberdade dos movimentos democráticos; todos devem poder se manifestar separando o joio do trigo".