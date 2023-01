Democracia fortalecida

Os Poderes da República reagiram imediatamente, e com rigor, às atrocidades de domingo, e terminaram a segunda-feira com discurso afinado de fortalecimento da democracia e a valorização da Constituição brasileira. O ponto de partida dessa reação foi a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os outros Poderes da República, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Mais tarde, com os governadores de todos os estados, Lula demonstrou ao Brasil e ao mundo que a unidade política nacional, independentemente de partido, está coesa para repudiar, de vez, os atos golpistas.

União dos Poderes

Depois, em ato emocionante, e a convite de Lula, os dirigentes atravessaram a Praça dos Três Poderes e foram ao prédio do STF, de braços dados, como nos tempos de unidade e repúdio à ditadura. A ida àquele prédio vandalizado simbolizou que a estrutura democrática do País resistira aos vândalos e, unida, estava disposta a enfrentar os golpistas. "Eles querem golpe, golpe não vai ter", sentenciou Lula.

Forte Apache

Enquanto essas reuniões se realizavam, a Praça dos Cristais, em frente ao imponente prédio do Quartel General do Exército, conhecido como Forte Apache, era esvaziada, depois de dois meses ocupada por manifestantes. O golpe, finalmente, estava derrotado e os patrocinadores identificados.

Gabinete de crise

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), já na reunião com os chefes dos Poderes anunciou que o Estado está atuando através de um gabinete de crise. "Atuamos para promover os inquéritos policiais que levarão a consequências para essas pessoas, o que é fundamental. Identificar quem financia, quem participa, e dá a devida consequência a quem atenta contra a nossa democracia."

Solidariedade ao País

O certo é que os atos antidemocráticos de vandalismo e a tentativa de golpe deixaram um saldo de prejuízos materiais, um sentimento de perda, como é o caso das obras destruídas e danificadas no Parlamento, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. Mas, por outro lado, serviu para fortalecer a democracia e unir o País em torno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que depois de falar com os governadores sobre as responsabilidades de cada um, exaltando a presença de todos, disse: "Vocês vieram prestar solidariedade ao País e à democracia". O presidente destacou que não interessava ao governo de qual o partido era o governador, bastava que o governador tivesse sido eleito para ter o mesmo tratamento e o respeito por parte do governo federal.

Todos serão responsabilizados

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), anunciado pelo presidente Lula como o novo líder do governo no Congresso Nacional, disse ontem que os vândalos que cometeram os atos de terror no último domingo em Brasília "serão responsabilizados com a lei e a força da democracia brasileira; estejam eles usando broche de parlamentar, toga da justiça, ou mesmo farda, vão responder diante da lei pelos crimes cometidos".