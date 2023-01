Tentativa de golpe assusta o País

A "resistência pacífica" dos bolsonaristas acampados em Brasília, referida na coluna deste último fim de semana, culminou com a maior e mais surpreendente agressão aos Poderes da República na história da capital brasileira, como foi amplamente divulgado, ao vivo, mundo afora. O resultado dessa tentativa de golpe, com atos de verdadeiro terrorismo, dada a violência com que agiram contra o patrimônio nacional, terá do Supremo Tribunal Federal, principalmente, reposta à altura, para que fique registrado, de vez, que a democracia no Brasil não oferece espaço para novas ditaduras..

Ditadura nunca mais

A pergunta que não quer calar: se os terroristas tivessem tido sucesso nas invasões deste domingo, será que, mais tarde, não abririam o tapete para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcar em Brasília, já como ditador da República? Afinal, não foi esse desejo que ele sempre pregou, desde quando um dos seus filhos declarou que bastariam um cabo e um soldado para invadir o Supremo Tribunal Federal?

Apoio internacional

A resistência institucional na histórica Praça dos Três Poderes permitiu que o Brasil fosse dormir no domingo sob o regime democrático pelo qual tanto lutou. Melhor: os dirigentes nacionais viram reforçado esse valioso e indispensável sistema, ao receberem dezenas de manifestações de poderosas nações. Foi mais ou menos como um recado do tipo "as relações com o Brasil só terão continuidade sob o regime democrático". Em outras palavras, "ditadura, nunca mais".

Golpe de Estado

"Catastrófica a invasão do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal por radicais golpistas da direita. Um ataque à democracia e às instituições públicas", afirmou o senador gaúcho Paulo Paim (PT), destacando que "eles não aceitam o resultado das urnas e pregam golpe de Estado. A polícia precisa agir com rigor", cobrou o petista.

Descansando em Imbé

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) disse que não vai se manifestar sobre os episódios ocorridos em Brasília. Fez questão de explicar que "é mentirosa" a informação publicada por um vereador de Porto Alegre, de que ele estava na manifestação no Distrito Federal. "Passei o final de semana em Imbé, no litoral gaúcho, com a família, e almocei com amigos", assinalou o parlamentar.

Pacificar o Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia programado visita a três estados, começando pela Bahia, antes de suas primeiras viagens ao exterior. Porém, a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal pode ter obrigado Lula a repensar o seu estilo "paz e amor" para "pacificar o Brasil", como já discursou.

Bolsonaristas ou 'infiltrados'

Depois da truculência e agressividade dos atos promovidos neste domingo, não pode haver diálogo democrático com esses baderneiros. Não interessa quem são. Sejam eles bolsonaristas ou "infiltrados", como acusam os defensores de Bolsonaro, é preciso agir com rigor e, para isso, colocar a Constituição Federal à frente e a ação firme e decisiva das polícias pagas para defender, também, os princípios democráticos brasileiros e acabar com essa baderna que aterroriza a população brasileira.

Respeito deve prevalecer

O senador eleito pelo Rio Grande do Sul e ex-vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos), se manifestou na noite de deste domingo, nas redes sociais, sobre os atos que classificou de "vandalismo e depredação", destacando que "o respeito e a ordem devem prevalecer em qualquer manifestação".