Antes de completar a primeira semana de empossado, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reúne os seus 37 ministros nesta sexta-feira, às 9h30min, no Palácio do Planalto. Depois das festas, é hora de ajustar o discurso. Mais: Lula quer conhecer melhor os seus assessores, pois muitos foram escolhidos pelos partidos nos ajustes de apoio ao governo.

Encontro 'cara a cara'

A previsão é de uma reunião longa. Se cada ministro falar por dez minutos e Lula por cinco minutos, nas réplicas, o encontro poderá se estender por até dez horas. Mas, não há dúvidas, esse encontro "cara a cara" é indispensável neste início de jornada.

Desencontro de opiniões

Na terça-feira, por exemplo, houve desencontros de opiniões entre os assessores, com repercussão na economia. O ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), defendeu uma "reforma da Previdência", que foi rejeitada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). Está claro que a hora é de ajustar estratégias com a equipe. Inclusive, porque Lula conhece só "de vista" alguns ministros, pois eles foram escolhidos por meio da negociação de apoio partidário no Congresso.

Ocupar espaço

Além disso, os acertos políticos de campanha do PT envolveram vários partidos, cada um com suas propostas. Está claro que seus ministros tentarão "emplacar" as suas teses que, em muitos casos, poderão interferir no próprio programa do governo, além de influenciar nas oscilações do mercado, bolsa e dólar, principalmente.

Combate à desinformação

O governo federal publicou um decreto que trata da estrutura regimental da Advocacia-Geral da União e cria a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, para combate à desinformação

Faltam esclarecimentos

O presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech, achou "estranho o governo tomar uma medida como essa. Não há esclarecimento. Pode ser qualquer coisa. Não se sabe a intenção da medida".