Futuro do Bolsonarismo

Os mais de 58 milhões de votos recebidos pelo capitão Jair Bolsonaro (PL), 15 governadores vitoriosos aliados a ele e mais de uma centena de parlamentares eleitos pelo PL para a Câmara e Senado, mostram que o bolsonarismo deveria seguir vivo nos próximos anos como uma das principais forças políticas do País. Mas após os fatos pós-eleitorais, há indicações de que isso não acontecerá dentro da expectativa imaginada pela direita brasileira.

Abandonados pelo líder

Apoiadores de Bolsonaro, sob o sol e a chuva, em frente aos quartéis, se sentiram traídos e abandonados pelo líder que sem explicações, "sumiu" e depois viajou para Orlando (EUA), cidade de Walt Disney, deixando todos "a ver navios", sem uma palavra de que caminho seguir. Deu no que deu. Bombas e agressões, e até manifestantes presos e fichados como "terroristas".

Oposição foca na economia

A coluna Repórter Brasília tem conversado com parlamentares apoiadores de Bolsonaro sobre o futuro político do bolsonarismo e se o ex-presidente permanecerá como o grande líder da direita; por alguns até chamada de direita extremista. O foco das críticas, neste primeiro momento, é o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e "sua falta de experiência no trato com a economia".

Time de 'craques'

Por outro lado, os apoiadores de Lula destacam o time de "craques" colocados ao lado do presidente e os técnicos escolhidos por Haddad, além da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), que poderá dar uma grande contribuição ao ministro da Fazenda.

40 anos de experiência

Um dos maiores conhecedores do Parlamento no Brasil é o senador gaúcho Paulo Paim (PT, foto), com 40 anos de experiência no Congresso Nacional, profundo conhecedor do Legislativo e dos caminhos que os deputados e senadores percorrem ao lado do Poder (situação) ou na oposição. O que esperar daqui para frente?

Governo com força e equilíbrio

Para Paulo Paim, o governo que assumiu vem com toda a força, com equilíbrio e com solidariedade. "Vi hoje o Carlos Lupi (PDT) falando na reforma da Previdência para refazer a desconstrução que eles fizeram no mundo da Previdência. O salário-mínimo com aumento real, investimentos em todas as áreas, revogando um mundo de leis absurdas que o governo anterior tinha deixado. Com isso, o bolsonarismo vai perdendo sua força."

Fadados a desaparecer

Na visão do senador, "se eles não andarem numa linha para a democracia, de defender opinião diferente, mas que demonstre que avançaram na linha de defender o sistema democrático, como está na Constituição, e sair dessa loucura que enveredaram na reta final, estão fadados a desaparecer".