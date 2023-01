Lula revoga acesso a armas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumprindo promessa de campanha, assinou, logo após receber a faixa de presidente da República, no Palácio no Planalto, decretos revogando normas de Jair Bolsonaro (PL) que facilitavam o acesso a armas e munição.

Revogaço publicado no Diário Oficial

O texto do chamado, "revogaço" foi publicado no Diário Oficial da União ontem e já está em vigor. Além de Lula, também assina o decreto o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB).

Registro de armas suspensos

A medida suspende novos registros de armas e clubes de tiro, e restringe tamanho do arsenal permitido a civis. Grupo de trabalho será montado para propor nova regulamentação na área.

Recadastramento de armas

O decreto também prevê que todas as armas compradas desde maio de 2019 sejam recadastradas pelos proprietários em até 60 dias. O ministro da Justiça anunciou "um recenseamento geral de armas existentes no Brasil, visando separar o joio do trigo".

Fórum da Segurança Pública

O presidente do Fórum de Segurança Pública, professor Renato Sérgio de Lima, da FGV, avalia que existe um conjunto de quase 40 normas, decretos, que flexibilizaram a lei de 2004, do Estatuto do Desarmamento, e que dessa forma ela é que está sendo desrespeitada pelas decisões de Jair Bolsonaro. Para o professor, revogar isso, que foi o que o presidente Lula fez, não é tão difícil, porque você está fazendo uma lei ser cumprida.

Armas em circulação

Na avaliação do professo, "o que é difícil, é que no meio do caminho você teve uma quantidade muito grande de armas de fogo que estão em circulação, você teve normas que foram flexibilizadas sobre andar armado ou não andar armado, clube de tiro, e uma série de outras decisões que desvirtuaram a legislação e dificultaram o controle e a rastreabilidade".

A dificuldade de fiscalizar

Não é simplesmente agora revogar e está resolvido, alerta o professor. "A gente tem um estoque, ou seja, o que a gente faz com as armas que foram compradas? Então, como a gente faz o funcionamento dos clubes de tiros, como que a gente fiscaliza, já que as estruturas de fiscalização e supervisão foram enfraquecidas nesses últimos quatro anos? Temos fiscais para isso? Temos policiais federais para isso?", questiona o especialista.

