Rumos da economia com Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), agora com a caneta na mão e a equipe a postos, está definindo o rumo que a economia vai seguir, e defende a reindustrialização com tecnologia de ponta e ambientalmente sustentável. Haddad afirmou que "neste momento, o mais importante é harmonizar política fiscal e monetária".

Arrumar a casa

Fernando Haddad anunciou um plano "robusto" de cortes de gastos para reduzir déficit no primeiro ano. Destacou que o déficit de 2023 será menor do que o previsto no orçamento, e que é preciso arrumar a casa. Pelos cálculos que revelou em entrevista a Miriam Leitão, em O Globo, "houve um aumento de gastos de 3% do PIB pelo governo (Jair) Bolsonaro (PL) para ganhar a eleição, 1,5 ponto percentual de aumento de gastos, e 1,5 pontos de desonerações sem base técnica".

Dizer ao que veio

Para Haddad, "o governo tem que dizer logo a que veio. Arrumar a casa é o item um, rever desonerações e benesses que foram dadas eleitoralmente e que não têm base técnica nenhuma". O novo ministro acentuou: "Temos que rever os atos desesperados. Isso é uma sinalização clara porque o Banco Central vai responder a ela, os investidores estrangeiros vão responder". Na avaliação do ministro, essa é a sua máxima prioridade.

Responsabilidade fiscal

Para o congressista gaúcho Giovani Cherini, reeleito deputado federal e presidente regional do PL no Rio Grande do Sul, que ele classifica como um partido de centro esquerda no Estado, "Lula está errando, ele escolhe uma pessoa totalmente estranha à economia para ser ministro da Fazenda, que diz não, a nossa política não vai ser a política da responsabilidade fiscal, nossa política vai ser da gastança", criticou o parlamentar, acrescentando que "não importa a inflação, não importa o custo da política pública, e o ponto que ele pediu para continuar os impostos dos combustíveis".

Rumo da "irresponsabilidade"

"Está indo para o rumo da irresponsabilidade fiscal, só que ele, tateando, deve ter sentado com os técnicos, e os técnicos devem ter dito: 'Olha, não é bem assim; você não vai resistir aqui'. E não vai mesmo. Haddad, pode escrever, não dura seis meses nesse ministério". No entendimento do parlamentar bolsonarista, "pessoas estranhas nesses locais não conseguem trabalhar. E eles já estão brigando entre eles, está tendo uma disputa de beleza entre ele e a Gleisi Hoffman".

Melhor caminho para o Brasil

Diante da situação, acentua Cherini, "Haddad tem que fazer um rombo, o menor possível; ele tem que restringir a política da responsabilidade fiscal, ele precisa encontrar caminhos de receita, não só de despesa. No caminho de receita, eles não podem parar as privatizações, aquelas que estão começadas, porque o prejuízo vai ser brutal para o País. Até porque, por exemplo, a privatização da Eletrobrás já está praticamente feita".

Escola Paulo Guedes

Na opinião do deputado Giovani Cherini, "Fernando Haddad poderia até melhorar, porque eu acho que Paulo Guedes (ministro da Economia do governo Bolsonaro) deixou um legado importantíssimo para o País. Ele teve a coragem de dizer não para muitas despesas, para muitas farras que se faziam com dinheiro público, então agora ele tem uma escola, que foi o Paulo Guedes".