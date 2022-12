Pimenta na Secretaria de Comunicação

Paulo Pimenta, 57 anos, jornalista, bom de microfone, com a reeleição atual, completa seis mandatos como deputado federal, pelo PT, com uma trajetória política invejável, com experiência pelos diversos degraus do Poder Legislativo, e também com passagem pelo Poder Executivo, será o ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), agora transformada em ministério.

Pimenta no núcleo do poder

Com uma nova configuração e maior poder, Paulo Roberto Severo Pimenta, filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1985, ficará ligado diretamente ao presidente Lula. Na Secom, agora robusta, o deputado comandará áreas importantes, entre elas a publicidade institucional, noticiário oficial e relação com a imprensa, mídias digitais e eventos presidenciais, áreas estratégicas para o governo. No novo cargo, Pimenta ocupará um Gabinete no Palácio do Planalto, com assento no núcleo de poder da nova gestão, e bem próximo do presidente da República.

Clareza na comunicação

Luiz Inácio Lula da Silva tem "muita clareza" acerca do papel estratégico da comunicação no governo. "A Secom acabou assumindo um protagonismo, um papel importante dentro do governo. O presidente Lula tem muita clareza sobre a necessidade de a gente pensar a comunicação pública como uma área e um aspecto estratégico do nosso governo. É um ministério que terá seis secretarias. Portanto, vai responder a várias áreas do governo".

Transparência na comunicação

Pimenta quer restabelecer a relação de respeito entre governo federal e imprensa, após quatro anos de agressões incessantes a jornalistas por parte de Jair Bolsonaro (PL), seus aliados e apoiadores. "O País precisa recuperar o governo federal como um agente de informação, com credibilidade na prestação de serviço, na comunicação institucional, no posicionamento do governo. Precisamos ter uma comunicação que preza pela transparência", sustentou.