Os desafios da saúde para 2023

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou 271 propostas nas diversas áreas em 2022. Entre os principais temas votados, a saúde teve uma atenção especial e urgente dos parlamentares, por causa da pandemia, principalmente, no que diz respeito à vacinação, objetivando evitar que se agravasse o risco da população, também por causa dos negacionistas.

Importância da Telessaúde

O médico, deputado reeleito, Pedro Westphalen (PP, foto) disse ao Repórter Brasília que a área da saúde avançou no Parlamento este ano. "Existem, em trâmite, propostas que devem avançar mais, e rápido." Entre elas, destaca o Telessaúde, que foi regulamentado pela Câmara, permitindo-se seu uso por todos os profissionais de saúde. O congressista lembra que o projeto está pronto para ser sancionado pelo presidente da República.

Ampliar a vacinação

O deputado Pedro Westphalen, que foi quem criou a Frente de Vacinação na Câmara, elenca os principais desafios, com prioridade para o próximo ano. "Ampliar a vacinação por meio do PNI (Plano Nacional de Imunização), fazer uma campanha nacional para poder ampliar o número de pessoas vacinadas. Nós estamos com índices muito baixos, a população tem que ter 90% de vacinação; nós estamos com 60% a 70%. O único com um bom índice é a BCG (tuberculose), o resto é tudo baixo".

Cirurgias eletivas

Outro ponto importante, segundo o congressista, é eliminar as cirurgias eletivas represadas. "Temos pacientes esperando dois, três anos, para fazer uma prótese de quadril, isso é desumano, não tem como. O projeto está pronto." O deputado defende a aprovação imediata para utilização maior da rede privada de hospitais. Ele explica: "se o Albert Einstein tem dívida com a federação, ele paga em serviço, e quem vai escolher o serviço é o ministério, não o hospital", argumenta.

Dívida dos hospitais

A dívida dos hospitais do Brasil, segundo mostrou estudo da tabela do SUS, é de R$ 70 bilhões. A proposta do projeto apresentado pelo deputado é pagar a dívida com prestação de serviço. Disse também que tem outro projeto tramitando que é de autoria do deputado Antônio Brito (PSD-BA), que anualmente, reajusta os valores junto com o orçamento, seria um projeto aliado a esse que vai melhorar o Sistema Único de Saúde.

Desoneração da folha

"O terceiro projeto é a desoneração da folha de pagamento dos hospitais privados", afirma Westphalen. O congressista alerta que, "com esse aumento da PEC da enfermagem, fica inviável o pagamento da folha. São 2.500 hospitais no Brasil, de pequeno e médio porte que, não vão suportar esse aumento".

Inovação e tecnologia

O projeto já foi aprovado na Comissão de Saúde e deve estar na Comissão de Constituição e Justiça agora, mas pode ir direto para a votação também. Na opinião do deputado, outra decisão importante é desburocratizar a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia (Conitec), do Sistema Único de Saúde. Ela tem que ser mais ágil para aprovação de novos investimentos, de novas tecnologias. "Temos que investir em inovação e tecnologia."