Definindo os nomes dos novos ministros

Na última semana antes da posse, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retomou, em Brasília, as negociações para abrigar, no novo governo, os 16 nomes que faltam para completar o time de aliados para ocupar as cadeiras na Esplanada dos Ministérios. Uma missão nada fácil, tendo que cumprir muitas promessas e mais ainda, administrar pressões da base aliada e do PT para completar os 37 nomes.

Os maiores desafios

Um dos maiores desafios para Lula não fazer inimigos num momento tão sensível para o País, já pensando em 2026, é o MDB, que quer dois ministérios. O ex-governador de Alagoas, Renan Filho, cotado para assumir o Ministério dos Transportes, e a senadora Simone Tebet, também do MDB e que teve grande peso eleitoral na vitória de Lula. Ela deve entrar na cota pessoal do petista, mas ainda não tem uma pasta definida. Lula não deve esquecer que ela já provou que é boa de palanque e de voto. Premissas que devem ser bem avaliadas na hora da decisão.

Corrida contra o tempo

O certo é que Lula deve escolher o time do primeiro escalão até o final de semana. A posse é dia 1º, e será prudente que ele assuma com os ministros todos definidos e já atuando.

Novos ministros amanhã

O futuro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, está conversando novamente com representantes do Centrão, buscando um acordo para que não surjam surpresas por causa da disputa de espaço. Lula segue nesta árdua e espinhosa missão de definir nomes que vão comandar o governo nas diversas áreas, mas, certamente, não vai esquecer-se do conselho dado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), seu aliado importante na votação da liberação de verbas no Parlamento para viabilizar a governabilidade.

Reconciliação e sensatez

O mineiro Rodrigo Pacheco (foto), debaixo de fogo cruzado dos integrantes do governo Jair Bolsonaro (PL), que querem o comando do Senado, paga um preço ainda maior por apoiar Lula. Em entrevistas nos últimos dias, Rodrigo Pacheco tem aconselhado: "o Brasil precisa de reconciliação e sensatez".

Melhores relações

A reconciliação nacional, a volta de um ambiente de equilíbrio, ponderação e sensatez são fundamentais. "O ambiente da democracia é o melhor para o progresso. Questionamentos indevidos, crises que não precisam ser geradas; isso tudo tem que ser combatido. O Brasil tem que se apresentar para o mundo de uma maneira melhor, com melhores relações", acentuou o presidente do Senado.

Reformas necessárias

No entendimento de Rodrigo Pacheco, o Congresso tem de identificar os principais entraves do País para retomar o desenvolvimento e combater o desemprego e a fome. Ele defendeu algumas das reformas aprovadas recentemente — como a da Previdência, a trabalhista e a que tratou do teto de gastos — e destacou as próximas a serem promovidas, a começar pela reforma tributária.

Mais justiça social

"Considero que deve ser uma prioridade do Congresso, juntamente com o próximo governo, que tenhamos um sistema de arrecadação desburocratizado, mais simplificado e com mais justiça social", completou.