O governo de Luiz Inácio Lula da Silva obteve uma vitória significativa na última semana em Brasília. Conseguiu garantir os recursos indispensáveis para a governabilidade. É o primeiro passo juntamente com a definição do primeiro escalão do governo eleito, mas ainda há um longo caminho pela frente. O governo que ocupará o Palácio do Planalto e a Esplanada dos Ministérios, a partir do dia primeiro de janeiro, precisa dar sinais de confiança aos investidores, aos empresários e também aos 60.345.999 de brasileiros que acreditam na mudança do Brasil sob o comando de Lula.

Cavalo de pau

O economista Alex Agostini, chefe da Austin Rating, agência classificadora de risco, não acredita que vai ter o chamado cavalo de pau, ou seja, "mudar bruscamente aquilo que hoje estamos vivendo". Ele destaca que "não vai ser um ano para soltar rojões, porque é o primeiro ano de um novo governo, mas também não vai ser um ano para se lamentar. Vai ser um ano para se analisar com cautela, tentando construir 2024 em diante".

Análise política e econômica

Na opinião do economista, "podem ser feitas duas análises: uma política e outra econômica. Na análise política, é importante colocar de forma clara a expressiva votação a favor do governo na aprovação da PEC da Transição antes mesmo do governo assumir. Aquela discussão que havia antes do segundo turno, que o novo governo não teria vida fácil porque a oposição conquistou a bancada maior, isso ficou claro que foi totalmente desmontado".

Mais segurança

Para Alex Agostini, "isso é importante para dar um pouco mais de segurança na próxima gestão, em relação aos projetos que eles vão encaminhar. Do lado econômico, é claro que é uma vitória, e fica de bom tamanho para o governo que entrou pedindo quatro anos para poder utilizar gastos acima do limite de teto, e conseguiu só um ano. Mas isso faz parte do jogo".

Arcabouço fiscal

No entendimento do economista Alex Agostini, "não tem um modelo ideal até porque a economia brasileira ainda está no processo de amadurecimento. A gente ainda não conseguiu encaixar de forma consistente o sistema de metas".

Mais racionalidade

Para o analista, a conta não vai fechar, e há risco de aumento de impostos. "Nós precisamos ter uma reforma tributária para dar mais racionalidade e mais competitividade à atividade econômica."

Reforma administrativa

O economista defende que deve haver uma reforma administrativa. "É um vespeiro, mas tem que ter uma reforma administrativa. Aliado a isso, o governo precisa ter instrumentos que olhem o lado da despesa de forma que o orçamento, que hoje 95% dele está engessado, já tem direção certa. Ele precisa negociar com o Congresso e fazer uma descentralização, um novo pacto federativo."

Efeitos negativos

O ano está chegando ao seu final e as previsões em relação ao crescimento, a inflação, a indicadores, Alex Agostini afirmou que: "relatório com as projeções para 2023 revelou uma preocupação no ambiente fiscal". Recomendou que "é preciso ficar de olho, porque a gente sabe que tem efeitos negativos na economia, caso haja um espaço fiscal muito forte, mas a gente não vê de forma muito negativa o ano 2023".