Semana decisiva para Lula

A menos de 10 dias de tomar posse pela terceira vez como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma semana decisiva para a formação de seu futuro governo para dar início à costura para obter uma base no Congresso e conseguir garantir recursos orçamentários para suas promessas de campanha. Obrigado a entrar em campo antes do previsto, Lula transitou bem diante de um Congresso dividido, orçamento secreto, garimpo de nomes para integrar o primeiro escalão da Esplanada dos Ministérios e decisões inusitadas do Supremo. No balanço final, o governo eleito saiu vitorioso, alcançando, por caminhos diversos, quase todos seus objetivos para facilitar a governabilidade.

Acordo entre Senado e Câmara

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), comemorou, "com imenso júbilo", que dirigia a sessão de promulgação da PEC da Transição. Ele destacou os acordos entre Câmara, Senado e representantes do governo eleito para permitir os recursos fora do teto, com destinação para programas sociais.

Articulação do Governo

Deputada federal reeleita por São Paulo, Tabata Amaral (PSB) elogiou a articulação do governo eleito para a aprovação da PEC da Transição. Segundo a parlamentar, "a proposta será o que vai viabilizar os recursos para a elaboração de políticas públicas, desde a merenda escolar, pagamento de bolsas de pesquisa, benefício à primeira infância, entre outros".

Avanços e recuos no Parlamento

Para que as propostas do governo eleito fossem viabilizadas no Parlamento, Lula concordou em realocar os recursos do orçamento secreto para os parlamentares. Declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, as emendas de relator foram divididas em verbas para o Executivo e emendas parlamentares individuais.

Postura íntegra na negociação

Sobre a nova relação do governo com o Congresso Nacional, Tabata Amaral cobrou uma postura íntegra nas negociações. Acentuou que a construção que vem sendo feita pelo novo governo não se dê com pagamento a parlamentares. Na opinião da deputada, "com essa vitória importante e o fim do orçamento secreto, talvez seja o momento para ter esse tipo de debate. O governo eleito teve uma vitória muito importante, e me parece que tem condições nas próximas semanas de deixar muito claro quais são os seus limites e como é que essa construção de base vai acontecer", alertou.

Avanço na educação

O Ministério da Educação, que tem sido um emaranhado de problemas no último governo, terá, com a experiência de ex-governador e a história de sucesso de Camilo Santana, rumos bem diferentes dos anteriores. A deputada Tabata Amaral elogiou a indicação de Camilo Santana para o Ministério da Educação. A congressista concorda que o nome do ex-governador do Ceará é condizente para assumir o MEC.