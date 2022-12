Os ajustes aprovados pelos deputados nas emendas do relator, também conhecidas como orçamento secreto, não mudam muito a relação entre o Congresso e o Executivo, na opinião do deputado federal gaúcho Afonso Motta (PDT). No entendimento do congressista, "os benefícios para os parlamentares eram maiores com orçamento secreto; na terça-feira, foi feito um ajuste, inclusive, nas emendas impositivas, já para o orçamento de 2023. Teve um incremento nas emendas impositivas dos parlamentares, nos critérios de distribuição".

Transparência total

O deputado Afonso Motta destacou que "vai ser um critério de transparência total, e não deverá acontecer como ocorria com as emendas secretas, uma distribuição que possa privilegiar, de forma especial, os amigos do rei". Motta explica: "A gente sabe que o processo de distribuição dos recursos que são extraordinários, muitas vezes, passa pela presidência da Câmara, pela presidência do Senado, pelas lideranças que tenham poder de, às vezes, até cria-se discriminação; um benefício maior para determinados parlamentares. Pode ser que os que trabalham mais, tenham mais influência, mas, de certa forma, é injusto com relação à totalidade, porque cria uma desigualdade".

Compensação

O congressista revelou que na segunda-feira, viu as lideranças fazendo contas de como ficaria. "Não é a mesma coisa, mas há uma redistribuição de emendas impositivas e emendas do relator. Isso significa que em parte vai haver uma compensação."

Acordo para governabilidade

O pedetista Afonso Motta acentua que a governabilidade é muito mais complexa do que se imagina. "Sem um acordo para governabilidade, nas circunstâncias do Brasil, com o gasto fiscal e com a quantidade de demandas iniciais, o governo terá muitas dificuldades."

Aumento de salário

Na terça-feira, lembrou o deputado Afonso Motta, passou pela Câmara o aumento de salário de praticamente toda a estrutura institucional do País. "Foi uma passagem, de certa forma, constrangedora, porque foi ajustada a remuneração do presidente da República, do vice-presidente, dos deputados e senadores, dos integrantes da casa, de ministros, de procuradores da República, dos defensores públicos da República, e tantos outros penduricalhos que vão ser validados todos juntos, a partir das decisões que tomarmos."

Farra geral

Segundo o congressista, havia uma grande defasagem inflacionária em relação aos salários. "Isso acontece normalmente no início das legislaturas. A defasagem era de 35%, foi ajustada para próximo de 20%, mas não deixa de ser uma espécie de uma farra geral", diz o parlamentar. Atualmente, os parlamentares recebem R$ 33,7 mil, e a cúpula do Executivo recebe R$ 30,9 mil. O reajuste será escalonado. Em primeiro de janeiro de 2023, o salário será de R$ 39.293,32; em 2025, com o escalonamento, o salário chegará a R$ 46.366,19. No entendimento do deputado, "não é dar por dar, tinha que dar. Isso significa uma sinalização de convivência harmoniosa, como diria o ex-governador Leonel Brizola. Os interesses fazem parte desse contexto".