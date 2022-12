Colocado à prova antes da posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antes mesmo de assumir o Planalto já está sendo colocado à prova. Não teve chance de mostrar seu trabalho nos famosos 100 dias que todo governante estabelece para uma avaliação de desempenho.

Pressões de todos os lados

Com pressões de todos os lados, Lula está sendo obrigado a negociar com o governo Jair Bolsonaro (PL), com os militares, com o Tribunal Superior Eleitoral, com o Supremo Tribunal Federal e, principalmente, com o Congresso Nacional. Um trabalho que, certamente, terá que ser refeito após a posse dos novos parlamentares eleitos.

Agronegócio e evangélicos

Não podemos esquecer também as pressões dos ruralistas do agronegócio e dos evangélicos, a maioria ligada ao bolsonarismo. No que diz respeito ao agronegócio, o clima pode esquentar, pois os governadores já ensaiam tributar a exportação de soja.

Temperatura da base aliada

Afora as negociações com os Poderes, o novo governo tem que calibrar, diariamente, a temperatura da base aliada que, por enquanto, não é pequena. A disputa de cargos e apoios passa pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e agora no preenchimento das vagas dos 37 ministérios, 14 a mais do que o governo Bolsonaro. As vagas do primeiro escalão já são escassas para atender a demanda e o comprometimento de campanha do presidente eleito.

Desobstruindo canais

O ministro Fernando Haddad, com uma folha de serviços invejável e experiência no Executivo, também vem trabalhando, mesmo antes da posse, para desobstruir canais e fazendo acordos que possam facilitar o trabalho do novo governo. O questionamento da maioria é saber o que será feito pelo governo comandado por Lula e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), para ajustar as contas do governo. O novo ministro da Fazenda ainda não mostrou nenhum caminho.