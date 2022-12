ICMS: Direito à compensação

Para o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto, a derrubada do veto do ICMS, no Congresso Nacional, significa que os estados terão direito, pelo menos, a uma parte da compensação das perdas referentes àquelas mudanças na legislação do ICMS dos combustíveis e da energia.

2023 será um ano difícil

Os estados, no ano que vem, terão um ano difícil, com menos arrecadação. Felipe Salto afirmou que, "no caso de São Paulo, a gente vai começar com R$ 33 bilhões em caixa e a menor dívida da série histórica do estado. É uma dívida de 112% da receita, agora, do governo Jair Bolsonaro (PL)".

Preços dos combustíveis

O secretário da Fazenda afirmou: "Em São Paulo, eu e o governador Rodrigo Garcia tomamos uma medida para cumprir a Lei Complementar 194 assim que ela se tornou realidade. Por exemplo, na alíquota da gasolina, São Paulo foi o primeiro estado que informou aos contribuintes que passava a ser de 18%, não mais de 25%. Isso lá em julho deste ano".

Dimensão do problema fiscal

Para o secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, "o governo eleito, que está reunindo equipes, tem a dimensão do problema fiscal. Tanto o ex-governador Geraldo Alckmin, que foi quatro vezes governador de São Paulo, e teve nessas oportunidades as contas muito bem arrumadas quanto o presidente Lula, lá no seu primeiro mandato, também teve uma política fiscal que foi razoável, teve queda da relação dívida ativa".

Reforma tributária

O secretário cita que "a escolha do Bernard Appy, um grande economista especialista em tributação, pode ser algo positivo para que enderece esse debate a sério e a fundo, a respeito de uma reforma tributária que encontre respaldo no Congresso Nacional e na sociedade". No grupo de transição, há uma enorme disposição para levar Felipe Salto para integrar o novo governo.

Herança do governo Bolsonaro

"O grande desafio da reforma tributária é discutir nas diferentes trincheiras: a trincheira setorial, o setor de serviços quer uma coisa, a indústria quer outra, e a trincheira federativa, que é a trincheira nesse contexto em que nós vamos ter menos crescimento econômico no ano que vem", disse ao Jornal da CBN. Felipe Salto acentuou que é uma herança desse governo que está terminando.

Arcabouço fiscal

"Está na hora de voltar à prancheta e discutir com base nos erros e acertos do teto, da antiga meta de resultado primário, que é receita, menos despesas, sem considerar os juros, e da própria trajetória da dívida, com um arcabouço fiscal que seja mais razoável", recomendou Salto.