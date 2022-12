Orçamento secreto definirá rumos

Edgar Lisboa

A semana começa com muitos desafios para o governo eleito, com decisões importantes no Supremo Tribunal Federal (STF) e, principalmente, no Congresso Nacional (foto). Entre as principais medidas a serem tomadas, está a votação da PEC da Transição, ou PEC da Bolsa Família, que ainda não foi votada, não só pela falta de acordo, mas também pela negociação por cargos na Esplanada dos Ministérios. O motivo principal, na verdade, é o aguardo da definição da constitucionalidade ou não do "orçamento secreto", pelo Supremo. À frente desse "entrevero", como dizem os gaúchos, o poderoso Centrão não abre mão das emendas secretas, valores comprometidos pelos parlamentares com suas bases na eleição e, agora sob risco das emendas não serem liberadas.

Prioridade ao orçamento secreto

O foco dos congressistas neste final de legislatura é priorizar a questão do "orçamento secreto" em relação a outros temas. Como corre o risco de o STF declarar a inconstitucionalidade desse orçamento, o Congresso já votou, "em toque de caixa", um projeto de resolução que estabelece critérios para as chamadas emendas de relator. Hoje não há critérios, tudo fica entre nuvens escuras com informações inacessíveis. Mas na realidade, tudo vai depender da votação do Supremo nesta semana.

"Acordão" ainda não funciona

O famoso "acordão" entre o PT, o Centrão, e deputados da oposição para incluir no texto da PEC a possibilidade de desbloquear recursos do "orçamento secreto" ainda este ano, parece que não está funcionando. Cerca de 8 bilhões de reais foram bloqueados, deixando os congressistas em pé de guerra, sem cumprir seus compromissos nas bases. No fundo, os parlamentares querem também dar um recado ao Supremo, ameaçando com alternativas.

Imbróglio conveniente

Se refletirmos sobre o que vem ocorrendo, não é nenhuma novidade em se tratando de Congresso Nacional, isso sempre ocorreu. No caso específico, a convergência de interesses que levam a um resultado conveniente para todos os atores do imbróglio, sempre fez parte das pressões por vantagens no Parlamento.

Plano B em andamento

No apagar das luzes do Congresso Nacional para o recesso, parlamentares já preparam um "plano B" para destravar as emendas de relator previstas para este ano, e ainda não foram liberadas. No STF, a decisão para a constitucionalidade ou não do "orçamento secreto" ficou para esta semana. O Orçamento de 2022 previu R$ 16,5 bilhões para as emendas de relator. Em razão da baixa transparência, desse total, R$ 7,7 bilhões estão contingenciados. Se a situação não for revertida até 31 de dezembro, o congelamento vira um corte definitivo, e os parlamentares perdem o direito aos recursos e as promessas de benefícios para as bases, que vão para o "beleléu".