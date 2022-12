Desafios dos governadores eleitos

A governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) afirmou que, todos os governadores tem se mobilizado no Fórum de Governadores no Conselho de Secretários Estaduais da Fazenda, tem tido diálogo permanente com o Supremo Tribunal Federal, com o governo em transição e com o Congresso Nacional para buscar soluções para suprir as perdas com a Lei Complementar 194/2022, que limitou a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Se tudo permanecer como está, alerta a governadora, "a estimativa de perda de arrecadação só para Pernambuco, é da ordem de R$ 2,5 bilhões para o ano que vem".

Otimismo com os avanços

A governadora, que assumirá em janeiro, comemorou alguns avanços de acordos firmados. "Ganhamos quatro meses de diminuição de perda de arrecadação. A discussão vai continuar para que a gente possa ter compensação dessa perda de arrecadação, pela redução dos tributos para a área de energia, combustíveis e pelas próprias taxas", prometeu Raquel Lyra.

Equilíbrio do Pacto Federativo

Na opinião de Raquel Lyra, "tem que se buscar um bom plano de Refis de financiamento dos créditos que o Estado tem com os contribuintes e, com isso, buscar fazer o equilíbrio, ao mesmo tempo em que a gente tem que trabalhar mais fortemente o equilíbrio do Pacto Federativo. Todo mundo compreende que é importante diminuir o valor de combustível e de energia, mas a gente precisa ter compensação para isso". Ela aponta, como maneira mais óbvia, "buscar esses recursos com taxa de compensação com o Governo Federal".

Governador do RS

Questionada sobre a situação do PSDB, a governadora eleita de Pernambuco afirmou que tem conversado muito sobre o partido, que está em transição. "O governador eleito do RS, Eduardo Leite, assumirá o partido. São três governadores eleitos: eu, Leite, e Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul. A gente vai precisar, sim, discutir mais uma vez o conceito do Partido, seu posicionamento, suas bandeiras, coisas que foram ficando ao longo do caminho, e com isso, o partido ficou pequeno".

Reaproximação do povo

"Ao longo do tempo o PSDB perdeu essa conexão, e o que a gente vai procurar fazer ao longo dos nossos mandatos, e com a nova leitura do PSDB, aproximá-lo dos temas primordiais do povo do Brasil". Neste primeiro momento, argumentou a governadora, "é a superação da pobreza, combate à fome, as conexões que dá para fazer uma gestão equilibrada fiscalmente, mas que consiga chegar à população, na prática. Vamos trabalhar nisso nos próximos meses".

Postura de independência

Raquel Lyra defende uma postura de independência e de estar ao lado do novo governo, em um país que está dividido, para que se possam construir pautas consensuais.