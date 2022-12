Não será tão rápido, como parecia, a aprovação da PEC da Transição, na Câmara dos Deputados. O relator, deputado Elmar Nascimento (União/BA), afirmou que ainda vai negociar pontos do texto, que deverá ser votado entre esta quinta-feira e terça-feira da semana que vem. A negociação será feita diretamente com os líderes para assegurar R$ 145 bilhões fora da regra do teto de gastos e prevê a apresentação pelo governo de projeto de lei complementar sobre um novo regime fiscal até agosto de 2023.

Benefícios sociais

Para o relator Elmar Nascimento, há facilidade em aprovar o espaço fiscal para o pagamento dos benefícios sociais. "Aqueles R$ 200 de complemento do Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, os R$ 150 de adicional para crianças, acredito que nenhum deputado de oposição ou de governo vai votar contra".

Valor poderia ser menor

Para o economista, Gabriel Leal de Barros, especialista em política fiscal, dívida pública, tributação e federalismo fiscal, "o valor poderia ser menor, está muito exagerado. A gente faz as contas do que é realmente urgente, chega a aproximadamente R$ 100 bilhões. Então, R$ 145 bilhões, mais o extra teto que vai somar aproximadamente R$ 50 bilhões, estamos falando de uma PEC de quase R$ 200 bilhões que foi aprovada no Senado".

Além do necessário

Na avaliação de Gabriel de Barros, "é muito acima do que precisaria ser feito, para atender às demandas mais urgentes que é os R$ 600,00, para o ano que vem inteiro, mais o adicional de R$ 150,00 por criança, o reajuste do salário mínimo e merenda escolar. Se botar tudo isso na conta, mais despesas urgentes, a gente estará falando em torno de R$ 100 bilhões. E o que foi aprovado é o dobro."

Dificuldade para cortar juros

"É muito acima do necessário e se a gente passar na Câmara desse jeito", acentua o economista, "a gente vai ter um problema, no ano que vem, com a inflação. O Banco Central vai ter dificuldade de cortar juros porque essa transferência de renda muito elevada vai ter um resultado inflacionário".

Auxílio Brasil

Para o deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB), a liberação de R$ 50 bilhões por um ano seria suficiente para atender os beneficiários do Auxílio Brasil em 2023. O valor representa um quarto do que prevê a PEC da Transição. Na avaliação do parlamentar, feita da tribuna, a injeção de quase R$ 200 bilhões na economia brasileira pode disparar a inflação, prejudicando principalmente quem se esperava beneficiar com o Auxílio Brasil.

Subsídio para o meio rural

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) defende a aprovação, ainda este ano, de projeto de sua autoria que suspende o decreto que acabou com o subsídio da energia elétrica consumida no meio rural. Segundo o parlamentar, o decreto afeta mais de 300 mil agricultores em todo o território nacional. Na opinião de Schuch, o fim do subsídio coloca em risco diversas atividades, como irrigação, agricultura familiar e cooperativas de eletrificação rural.

Cortes nas universidades

O corte de mais de R$ 1 bilhão de recursos do Ministério da Educação é criticado pelo deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT), que avalia que a contenção deve prejudicar serviços básicos de universidades durante o próximo ano, como água e luz. Bohn Gass também condena a gestão da saúde no governo atual, que estaria trazendo de volta doenças já erradicadas ao não investir em cobertura vacinal.