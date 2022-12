100 anos de Brizola

"Para aqueles que dizem que o trabalhismo está morto, proclamamos nossa ressureição. O trabalhismo está vivo, de pé, aceso, disposto e entusiasmado, ", afirmou o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), sob aplausos do presidente do partido, Carlos Lupi, na Sessão Especial da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, que comemorou o centenário de nascimento de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro.

Sem medo de baionetas

Leonel Brizola, "um homem de convicções, uma bússola calibrada. Mesmo diante das perturbações que presenciou, jamais se afastou de seu caminho. Um homem de coragem que não se deixava esmorecer por uma palavra feia, por ameaças, e mesmo por baionetas e canhões", salientou Lupi. Um dos episódios mais notáveis da sua trajetória política, contou o dirigente, foi a Campanha da Legalidade de 1961, quando liderou a forte mobilização nacional em defesa do cumprimento da Constituição e da posse de João Goulart como presidente da República.

Inspiração para todos

Na mensagem de Arthur Lira, o presidente da Câmara acentuou que o centenário de nascimento "desse gaúcho e desse mineiro (Brizola e Darcy Ribeiro, respectivamente), valorosos brasileiros, possam inspirar a todos nós na grande missão de persistir, perseguindo sonhos de uma nação cada vez com oportunidades, iguais, prósperas e com maiores oportunidades para todos".

Brizola e Darcy Ribeiro

"Lembrar de Brizola e Darcy é lembrar de brasileiros que nunca se curvaram aos ditadores. É lembrar desse povo que nos concede o seu agradecimento que vem com a eleição de Lula, sim", acentuou Lupi, que também pontuou que "muitos companheiros queriam pregar o voto nulo. Esse partido tem lado e tem posição. Nosso lado e nossa posição é ao lado do povo sofrido desse país".

Um rebelde de 82 anos

Carlos Lupi garantiu que "a luta só cessará no dia em que o povo brasileiro for dono de seu próprio destino. Quando não tiver nenhuma criança abandonada, como falava Darcy Ribeiro. O que mais me admirava em Brizola, era sua rebeldia. Aos 82 anos, parecia um jovem adolescente, lutando por uma pátria, lutando por um sonho. O PDT vai continuar essa luta", assumiu Carlos Lupi.

Ainda a PEC da Transição

O senador Marcelo Castro, relator do Orçamento de 2023, disse que o "Brasil não funcionará se a PEC da Transição não for aprovada". Sem a aprovação do uso desses recursos, "não é possível sustentar o país". O senador conta que serão R$ 178 bilhões a mais em gastos, sendo R$ 145 bilhões de aumento do teto e R$ 23 bilhões para investimentos a partir da arrecadação. Castro defende que há um "excesso de arrecadação no país" e que o "problema do Brasil hoje não é dinheiro". Por isso, o relator do Orçamento de 2023 acredita que, tendo um valor extra de arrecadação, até R$ 23 bilhões podem ser usados para investimentos.