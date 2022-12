O senador Eduardo Gomes (PL-TO), líder do governo no Congresso Nacional, segue com as articulações no Parlamento, costurando silenciosamente para convencer os senadores para a criação do cargo de senador vitalício, que seria preenchido por ex-presidentes da República. Eles teriam direito a todas as prerrogativas do posto (salário, assessores, gabinete, direito de falar na tribuna, etc.), menos votar.

Governador de São Paulo

O movimento ganha musculatura quando até o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PL) já conversou com Jair Bolsonaro na tentativa de convencê-lo de empunhar essa bandeira. Por enquanto, a proposta não obteve sucesso. A ideia articulada pelo líder do governo tem aliados, principalmente, porque nenhum dos senadores vitalícios poderia voltar a se candidatar à Presidência da República.

Opinião dos políticos

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) disse que não sabe se a proposta está acertada para ser votada. "Já ouvi falar, mas não olhei". O senador gaúcho afirmou que vai falar com o senador Eduardo Gomes para se posicionar. Segundo Heinze, "para o presidente Bolsonaro isto é bom, o momento é difícil, de caça às bruxas, eles vão vir babando pra cima desse assunto".

Aberração política

O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL), escudeiro de Bolsonaro, foi direto, sem meias palavras. "Eu não vejo fundamento nenhum nisso aí, até porque não foram eleitos para o Senado. Não tem o menor sentido isso". Na visão de Bibo Nunes, "isso é uma aberração, um deboche, sequer foram eleitos, quem dirá ser vitalícios". Concluiu acentuando que "isso é uma insanidade política".

"É inconstitucional"

Para a deputada federal gaúcha Maria do Rosário (PT), "isso é inconstitucional. Um dos princípios da República é a democracia direta e representativa. O senador vitalício não passaria por eleições, o que significa que romperia o conceito do poder maior da sociedade". Na visão da parlamentar petista, "isso é totalmente inconstitucional e fere cláusula pétrea".

Presidência do Senado

Evangélicos são escalados para ajudar na eleição de um bolsonarista à presidência do Senado. Pastores e eleitores do segmento devem pressionar senadores a apoiar Rogério Marinho (PL) ao cargo. A eleição para o comando do Senado mobiliza líderes evangélicos, que prometem intensa campanha contra a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Bons nomes

Na avaliação do deputado federal gaúcho Carlos Gomes (Republicanos), "o Senado tem muitos bons nomes, o Mourão seria um bom nome, o próprio Marinho é um nome que já conhece a casa, já foi ministro, é experiente. Vejo com bons olhos, não tão somente para fazer oposição, mas para fazer um trabalho que tem que ser feito com isenção, não engavetar certos processos, certos pedidos de apuração de abuso de autoridade".

Tem que ser isento

O parlamentar defende que "o presidente do Senado tem que ser isento. Ele sendo isento já contribui muito para o bom andamento dos trabalhos. Por isso o senador eleito Rogério Marinho, é um bom nome".